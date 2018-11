METEO A 7 GIORNI: weekend di pioggia su diverse regioni

Entro la fine di novembre appare ormai quasi sicuro un rinforzo del Vortice Polare che, di riflesso, riporterà sul nostro Paese una condizione atmosferica più tranquilla. Prima di tutto questo, l'ultimo scorcio di novembre sarà ancora contraddistinto da una circolazione piuttosto turbolenta ed instabile. Nel fine settimana ormai imminente, una circolazione umida meridionale favorirà la pioggia che è prevista bagnare nuovamente i settori tirrenici ed il nord, nonchè le due isole maggiori. In questa sede dovremo aspettarci qualche nuovo temporale di tipo marittimo soprattutto sul Mezzogiorno.

Dalla prossima settimana i settori nord-est europei andranno incontro ad un raffreddamento piuttosto importante della temperatura, mentre ad ovest troveremo l'anticiclone con temperature più miti. In mezzo a questi due grandi fuochi, lo stivale italiano come luogo dove troveremo i contrasti termici più importanti che porteranno allo sviluppo di una depressione da contrasto.



In questa seconda fase di maltempo, a farne le spese saranno soprattutto i versanti orientali e le regioni del sud. Vi sarà una modesta riduzione del quadro termico generale nel periodo compreso tra martedì e venerdì prossimo, soprattutto sui versanti adriatici.

Sintesi previsionale da sabato 24 a venerdì 30:

Sabato 24 con precipitazioni più frequenti sui versanti alto tirrenici ed al nord-est. Migliora al nord-ovest, variabile altrove. Mite.

Domenica 25 instabilità con temporali possibili al centro ed al sud, più frequenti su basso Tirreno. Fenomeni intensi saranno possibili su Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Nuova pioggia in serata al nord. Mite.

Lunedì 26 nubi sparse in un contesto caotico, i fenomeni saranno più probabili al mattino sui versanti tirrenici. Schiarite nel pomeriggio. Flessione termica.

Martedì 27 instabile al centro ed al sud, nuvoloso al nord ma in un contesto più secco. Flessione termica.

Mercoledì 28 instiste residua instabilità sulle adriatiche ed al sud. Calo termico.

Giovedì 29 e venerdì 30 residua instabilità su basso Adriatico, soleggiato altrove. Temperature stazionarie.