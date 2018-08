METEO A 7 GIORNI: weekend anticiclonico, in attesa dei nuovi temporali da lunedì

Si allontana rapidamente verso i settori orientali europei la perturbazione che nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 agosto, ha portato con sè FORTI TEMPORALI sulla Francia, la Germania ed i Paesi Bassi. Ne è stato coinvolto in via del tutto marginale anche il nostro Paese con temporali soprattutto al nord ed un ribasso leggero delle temperature. Adesso dobbiamo tornare a fare i conti col rinforzo (modesto) di una nuova onda anticiclonica che salverà il weekend dall'instabilità, regalando ancora una parentesi di tempo soleggiato e caldo estivo.



A tal proposito, dobbiamo ricordarlo, le fasce anticicloniche subtropicali restano ancora piuttosto forti e quantomai espanse verso le medie latitudini europee; molto banalmente questo significa che occorrerà attendere ancora diversi giorni prima di avere un deciso cambio stagionale.



Nonostante tutto l'instabilità fatta soprattutto di TEMPORALI che sono provocati da contrasti piuttosto accesi, potranno manifestarsi sull'Italia e sull'Europa a tasi alterne in più di un'occasione, concedendo un po' di respiro alla calura intensa di questi giorni.



A tal proposito, senza dubbio l'occasione più interessante riguarda la nuova fase di tempo instabile preventivata dai modelli poche ore prima del Ferragosto e più precisamente nella notte tra lunedì e martedì. In questa sede forti temporali sono previsti a cavallo tra le coste liguri e toscane, nonchè sull'alto Adriatico, Friuli e Veneto. Seguirà aria più fresca oceanica che riuscirà a far breccia sui nostri mari, responsabile della flessione termica prevista soprattutto mercoledì al centro ed al nord.



Il proseguimento di settimana vedrà il ritorno dell'alta pressione accompagnata ancora da temperature estive ma su valori più contenuti.



Sintesi previsionale da sabato 11 a venerdì 17 agosto:



Sabato 11 e domenica 12 saranno due giornate complessivamente soleggiate su gran parte della penisola. Come sempre le eccezioni saranno costituite dai temporali di calore, occasionali, che potranno verificarsi soprattutto sui rilievi del nord. Ancora caldo.



Lunedì 13 aumenta l'instabilità a sfondo temporalesco sulle regioni settentrionali, caldo e stabile al centro ed al sud.



Martedì 14 ecco i nuovi temporali (localmente intensi) previsti lungo le coste della Liguria di Levante e della Toscana. Temporali probabili anche su est Lombardia, Veneto e Friuli. Stabile e caldo al sud.



Il giorno di FERRAGOSTO vedrà ancora dell'instabilità soprattutto sui settori interni ed orientali. Le temperature risulteranno più gradevoli ed il clima più ventilato, con riforzi di Libeccio/Maestrale sui bacini occidentali.



Giovedì 16 e venerdì 17 ripristino delle condizioni anticicloniche, temperature in ripresa, tempo soleggiato.