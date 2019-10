Meteo a 7 giorni: week-end quasi caldo al centro-sud, ombrelli aperti su molte zone del nord

Il nord-ovest da venerdì a lunedì verrà bersagliato da piogge talora abbondanti a sfondo temporalesco, a causa dell'insistenza di una saccatura che richiamerà aria umida ed instabile dai quadranti meridionali.



Su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia occidentale i fenomeni potrebbero risultare dunque di particolare rilevanza, mentre sul nord-est pioverà solo a ridosso dei rilievi. Disturbi anche sulla Toscana e sulla Sardegna, per il resto saranno le schiarite a prevalere e farà anche piuttosto caldo per la stagione.



Lo Scirocco, in azione congiunta con i venti di Tramontana che si attiveranno nelle vallate appenniniche ligure, potranno originare temporali autorigeneranti su alcune zone del Genovesato e del Savonese , in grado di scaricare anche molti mm d'acqua in poche ore tra sabato e domenica.



Da lunedì la figura depressionaria tenderà a rinculare verso ovest per circa 48 ore, lasciando l'Italia in una situazione di mitezza quasi irreale e con un tempo sostanzialmente buono, salvo sull'estremo nord-ovest.



Sarà però solo una fase temporanea perché proprio per giovedì 24 è previsto lo sfondamento del vortice ciclonico franco-spagnolo verso levante con interessamento di tutta l'Italia e forte maltempo su tutta la Penisola con annesso calo moderato delle temperature.



IN SINTESI la previsione grafica per i prossimi 7 giorni:

In SINTESI la previsione testuale per i prossimi 7 giorni:

venerdì 18 ottobre: al nord-ovest nubi su Liguria, Alpi, Prealpi, Lombardia occidentale con rovesci sparsi o qualche pioggia, specie tra Genovesato, Milanese, Comasco e Varesotto. Sul resto del nord nubi sparse ma con basso rischio di pioggia. Nubi sull'alta Toscana con rovesci possibili, bel tempo sulle restanti zone, temperature in calo nei valori massimi al nord-ovest, stazionarie sul resto del nord, in aumento al centro e al sud.



sabato 19 e domenica 20 ottobre: al nord e sull'alta Toscana nuvolosità irregolare, più intensa e compatta tra Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia occidentale, dove più frequenti risulteranno piogge e rovesci, anche a sfondo temporalesco tra Savonese, Genovesato, Lombardia occidentale e Piemonte orientale. Sul resto d'Italia passaggio di nubi medio alte, più incisivo in Sardegna, associate a piovaschi, tempo migliore sulle zone continentali con ampie schiarite e clima molto mite, complice l'attivazione di correnti sciroccali.



lunedì 21 ottobre: all'estremo nord-ovest, cioè su ovest Piemonte, Ossola, Valle d'Aosta, Varesotto e Ponente ligure ancora molto nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti, in esaurimento con il passare delle ore, sul resto del nord da parzialmente nuvoloso ad abbastanza soleggiato e mite. Bello e mite al centro e al sud, ancora Scirocco in azione.



martedì 22 e mercoledì 23 ottobre: bel tempo quasi ovunque ma con nubi basse al nord-ovest e a ridosso della fascia prealpina, molto mite al centro e al sud, da mercoledì pomeriggio peggioramento temporalesco in Sardegna, in estensione in nottata all'estremo nord-ovest.



giovedì 24 ottobre: forte maltempo su quasi tutta la Penisola, escluso il basso Adriatico; temporali di origine marittima sul Tirreno con piogge abbondanti e possibili nubifragi, calo delle temperature, passaggio da Scirocco a Ostro e poi a Libeccio.

