Meteo a 7 giorni: week-end con molto sole, prossima settimana nuovamente sotto l'acqua?

Cominciamo con le buone notizie: il fine settimana sarà nel complesso buono su quasi tutta la nostra Penisola.

Anche il quadro termico non si farà rimpiangere con temperature molto gradevoli e in qualche caso superiori a 20° specie al sud e lungo le regioni tirreniche.

Domenica qualche pioggia si farà vedere sulla Sardegna ed in maniera più isolata al nord-ovest, per il resto il tempo resterà buono o asciutto fino a sera.

Si tratterà però solo di una pausa. A partire da lunedi 9 aprile e per gran parte della settimana prossima, la primavera potrebbe mostrarci nuovamente il volto instabile e piovoso.

Le elaborazioni matematiche disegnano ripetute situazioni depressionarie che prenderanno di mira il bacino centro-occidentale del Mediterraneo.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nella giornata di lunedi 9 aprile. A parte le estreme regioni meridionali e limitati settori del versante adriatico, il resto d'Italia sarà alle prese con piogge e rovesci talora intensi, che diverranno nevosi sulle Alpi a quote di media montagna.

Anche la media ens di tutti gli scenari imbastiti questo pomeriggio dal modello americano per mercoledi 11 aprile (seconda mappa) non sembra avere molti dubbi.

Si nota una vasta depressione centrata tra il Mediterraneo centro-occidentale e l'Italia, foriera di tempo instabile se non del tutto perturbato soprattutto al nord e al centro.

In altre parole, dopo la pausa soleggiata del week-end il tempo tornerà a fare le bizze, anche se la situazione è ancora in evoluzione e passibile di cambiamenti.

Per avere delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedì 5 aprile: instabile al nord-est, nelle zone interne del centro e del meridione con rischio di rovesci, in attenuazione tra pomeriggio e sera. Altrove situazione in miglioramento con cielo poco nuvoloso. Molto mite ovunque.

Venerdì 6 e sabato 7 aprile bel tempo ovunque a parte nubi nel pomeriggio sui rilievi senza conseguenze. Clima molto mite e gradevole.

Domenica 8 aprile: bel tempo al centro e al sud, nubi in aumento su Sardegna e nord-ovest con qualche pioggia in giornata, molto mite e gradevole ovunque.

Da lunedi 9 fino a mercoledi 11 aprile tempo molto instabile, se non del tutto perturbato in Italia, specie al nord e al centro. Piogge e rovesci sparsi, neve sulle Alpi sopra i 1300-1500 metri. Temperature abbastanza fresche.