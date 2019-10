Meteo a 7 giorni: week-end con l'alta pressione, sorprese da fine mese

Il maltempo all'estremo sud e sulle Isole Maggiori si spegnerà gradualmente nel corso della giornata di sabato, mentre sul resto della Penisola l'alta pressione ci consegnerà condizioni di bel tempo con relativa mitezza, in qualche caso anche condizioni pomeridiane quasi estive al centro e al sud.



Un anticiclone a fine ottobre crea però anche le condizioni per lo sviluppo di nebbie nelle valli, soprattutto laddove è piovuto in abbondanza. Dunque è da mettere in conto un po' di inversione termica e qualche grado in meno laddove si creeranno le condizioni per la formazione di queste brume.



Nel corso della prossima settimana, segnatamente mercoledì 30 ottobre, l'alta pressione si indebolirà, favorendo la graduale penetrazione di masse d'aria progressivamente più fresche ed instabili che potranno coinvolgere dapprima le regioni centrali e quelle di nord-est, poi forse anche il nord-ovest e infine il meridione.



I rovesci che accompagneranno l'ingresso di queste correnti sono destinati a favorire anche un deciso calo delle temperature e l'arrivo di qualche nevicata sulle Alpi e poi lungo la dorsale appenninica settentrionale e centrale.



Il raffreddamento previsto potrebbe preparare il terreno ad un più vasto ed importante guasto, ipotizzato da diversi modelli per il primo fine settimana di novembre. La rubrica del "fantameteo" approfondirà questa ipotesi.



SINTESI PREVISIONALE per i prossimi 7 giorni:

sabato 26 ottobre: sulla Sicilia e la Sardegna ancora condizioni di instabilità con locali rovesci o temporali, specie su est Sicilia, coinvolta ancora marginalmente la Calabria meridionale. Sul resto del Paese bel tempo e clima mite. Locali nebbie al mattino sulle zone pianeggianti del nord e nelle valli del centro.



domenica 27 ottobre: ancora locali condizioni di instabilità sulla Sardegna meridionale e la Sicilia, per il resto bel tempo e clima molto mite nelle ore diurne, locali nebbie al nord e nelle valli del centro.



lunedì 28 ottobre: bel tempo ovunque, salvo residui addensamenti sulla Sicilia meridionale. Clima sempre mite, ma qualche grado in meno ed intensificazione delle nebbie sulle basse pianure del nord.



martedì 29 ottobre: tempo simile ma con nubi in arrivo su Alpi, Liguria, Toscana, per il resto ancora bello, lieve ulteriore calo termico.

mercoledì 30 ottobre: possibile passaggio di rovesci o temporali su nord-est, est Lombardia, Liguria di Levante, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, in discesa in serata verso Umbria, Lazio, Abruzzo, da valutare un eventuale coinvolgimento di tutto il nord-ovest. Al sud nubi in aumento e rovesci dalla sera a partire dalla Campania e dal Molise. Calo delle temperature.



giovedì 31 ottobre: migliora al nord ma risveglio nettamente più freddo, ancora un po' di instabilità al centro ma in attenuazione, instabile con temporali al sud ed ulteriore calo termico. Venti di Tramontana moderati.



venerdì 1° novembre: tempo discreto o buono, nubi in aumento al nord e sulla Toscana nel corso della giornata.