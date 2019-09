Meteo a 7 giorni: veloce rasoiata temporalesca con CALO TERMICO ma...

Una piccola indecisione e le correnti fresche in discesa dal nord Europa proveranno a mandare in crisi il dominio dell'anticiclone alle latitudini mediterranee. Un'ansa depressionaria si farà strada sull'Italia tra mercoledì e giovedì, andando a determinare la formazione di temporali, dapprima sul Triveneto e la Romagna, poi a macchia di leopardo anche sul resto del nord.



Un passaggio rapido: già nella notte su giovedì i temporali si dirigeranno rapidamente verso le regioni centrali, mentre nel corso di giovedì coinvolgeranno il meridione, dove indugeranno, pur attenuati, anche nelle prime ore di venerdì, specie sul basso Adriatico.



Il transito dei temporali sarà seguito da un afflusso di aria più fresca e secca, che abbasserà la temperature di almeno 5-6°C rispetto ai valori attuali, anche di 6-7°C al nord e nelle zone interne alpine ed appenniniche.



Solo le Isole Maggiori avvertiranno in misura minore questa diminuzione ed anzi qui le temperature nel fine settimana aumenteranno rapidamente perché da ovest proverà a farsi strada una saccatura atlantica, che non riuscirà però a sfondare sul nostro Paese, ma favorirà indirettamente un afflusso di aria calda su queste zone, così come risucchierà aria nuovamente più fresca da est sul catino padano, dove le temperature seguiteranno a mantenersi più basse.



Con l'inizio della prossima settimana non sembra probabile lo sfondamento della saccatura verso est e dunque sull'Italia l'anticiclone potrebbe continuare ad esercitare la sua azione stabilizzante.





SINTESI PREVISIONALE SINO A LUNEDI 23 SETTEMBRE:

Martedì 17 settembre: ancora soleggiato e caldo.



mercoledì 18 settembre: primi temporali sulle Venezia-Giulia sin dal mattino, in estensione verso tutto il nord-est, l'Emilia-Romagna e nel pomeriggio anche sul nord-ovest. Rovesci sparsi in arrivo anche su Toscana, Umbria, Marche, ancora tempo buono altrove. Calo termico all'arrivo dei temporali, ancora caldo al sud e sulle isole.



giovedì 19 settembre: al nord-ovest mattinata nuvolosa causa l'effetto dei venti di Bora che spingeranno aria umida sul catino padano occidentale, più sole al nord-est, nubi e temporali sparsi al centro, tranne in Sardegna, fenomeni in localizzazione su Lazio ed Abruzzo. Temporali in arrivo su Campania e Molise, poi in giornata anche sul resto del sud, con colpi di vento e locali grandinate. Calo delle temperature.



venerdì 20 settembre: ancora un po' di nuvolaglia al mattino sul Piemonte e sul medio Adriatico, bello sul resto del nord e del centro. Al sud ancora nuvolaglia irregolare con residui temporali, in particolare su Molise, Puglia e Lucania, tendenza a miglioramento. Clima fresco.



sabato 21 settembre: bel tempo quasi ovunque, temperature in rialzo, specie al sud e sulle isole.



domenica 22 settembre: di nuovo nubi al nord-ovest con locali rovesci non esclusi vicino alle montagne e sulla Liguria, tempo buono sul resto del Paese, di nuovo caldo sulle isole. Fresco al nord.



lunedì 23 settembre: passaggi nuvolosi innocui al nord, bel tempo altrove. Temperature in aumento al nord, stazionarie al centro e al sud, in calo sulle isole.



