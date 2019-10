Meteo a 7 giorni: veloce "BURRASCA" temporalesca, poi variabilità

Il tempo si scuote un po'. Era ora. Sembrava quasi che il Mediterraneo fosse immune da qualsiasi dinamismo, invece alla fine, sia pure per poco, la depressione sulla Scandinavia riuscirà a farsi largo verso sud con il suo fronte freddo, distribuendo una rapida ma incisiva passata temporalesca un po' su tutte le regioni e riportandoci tutta alla realtà ottobrina e non a quella onirica di un'estate interminabile.





Le temperature scenderanno di diversi gradi, il vento rinforzerà e non mancheranno le solite grandinate, soprattutto su nord-est, centro e sud, le aree maggiormente coinvolte dal passaggio del fronte e dalla formazione di un minimo depressionario al suolo che rinnoverà le condizioni instabili sino a giovedì sera.

Venerdì gli ultimi fenomeni impegneranno il settore jonico, mentre altrove tornerà il sereno, con l'alta pressione a fare da tappo all'inserimento di nuove figure depressionarie dall'Atlantico.



L'ex uragano Lorenzo peraltro, ormai ridotto a blanda depressione atlantica, dovrebbe fare il suo ingresso sul centro Europa tra sabato e domenica, prima di scivolare sui Balcani entro lunedì, coinvolgendo marginalmente (ma non è ancora detto che sia proprio cosi) le nostre regioni nord-orientali e poi medio Adriatico e meridione, riportando instabilità e mantenendo fresche in genere le temperature.



Ecco il grafico previsionale riassuntivo del tempo sino a martedì 8 ottobre:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 8 ottobre:

mercoledì 2 ottobre: rovesci e temporali sul nord-ovest nelle prime ore, seguiti da ampie schiarite, ancora temporali sino al tardo pomeriggio su est Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto; al centro temporali in Toscana, Umbria, Marche, poi peggiora anche su Lazio ed Abruzzo, qualche rovescio anche in Sardegna. Al sud ancora tempo buono ma in peggioramento entro sera con temporali su Campania e Molise. Temperature in calo al nord e al centro.



giovedì 3 ottobre: al nord bel tempo ma clima fresco e massime non superiori ai 20-21°C nelle ore diurne in pianura, al centro instabile sul medio Adriatico e il basso Lazio con gli ultimi rovesci, tendenza a miglioramento; al sud molto nuvoloso con rovesci o temporali anche forti e calo termico.



venerdì 4 ottobre: al nord e al centro bel tempo, al sud nubi residue su Sicilia e regioni joniche con gli ultimi rovesci, tendenza a miglioramento. Clima ancora fresco.



fine settimana 5-6 ottobre: tempo un po' variabile con nuvolaglia a tratti su Liguria, Toscana, arco alpino, estremo nord-est, ma anche un po' di sole, al nord in un contesto spesso velato. Temperature in lieve o moderato rialzo.



lunedì 7 ottobre: nubi e rovesci su Friuli Venezia Giulia ed Alto Adige, variabile ma asciutto sul resto del nord, nubi irregolari sulle regioni centrali, bel tempo al meridione. Temperature in lieve calo sul nord-est, altrove invariate.



martedì 8 ottobre: possibile peggioramento su medio Adriatico e meridione con rovesci sparsi e qualche temporale, altrove parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, clima ventilato e fresco.



