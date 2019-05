Meteo a 7 giorni: variabilità in attesa di una nuova FASE INSTABILE...

La perturbazione che sta agendo con la sua parte calda sul settore di nord-ovest, tra la prossima notte e la mattinata di domani, giovedi 9 maggio, agirà su molti settori del nord e del centro con piogge e qualche rovescio.

Ecco la situazione prevista per il primo pomeriggio di giovedì 9 maggio in Italia:

Le piogge si concentreranno sull'estremo nord-est (Veneto orientale, Friuli e Romagna) e tra la Toscana, l'Umbria e le Marche. Sul resto d'Italia avremo condizioni di variabilità mosse da correnti occidentali piuttosto miti facenti capo ad una vasta depressione situata sul nord Europa.

Il corpo nuvoloso abbandonerà l'Italia alla fine della giornata di giovedi, lasciando un venerdì in prevalenza soleggiato e gradevole da nord a sud salvo annuvolamenti locali sui rilievi durante il pomeriggio.

La tregua soleggiata sarà però di breve durata: a partire dal prossimo fine settimana una massa d'aria fredda in arrivo dal nord Europa farà nuovamente imbronciare il volto della primavera sull'Italia, ad iniziare dal settentrione.

Ecco la mappa della probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio sulla base dei 20 scenari che compongono modello americano per le ore centrali di sabato 11 maggio:

La probabilità di pioggia viene giudicata ALTA su Alpi, Prealpi e settori dell'alta pianura; MEDIA sulle pianure del nord, BASSA sulla Liguria e le aree interne del centro; su tutte le altre regioni la probabilità di pioggia viene al momento giudicata NULLA.

Ecco invece la probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida per le pre centrali di domenica 12 maggio :

Come abbiamo già anticipato, la domenica rischia di essere perturbata e anche piuttosto fredda su molte regioni italiane; in particolare la probabilità di pioggia viene giudicata ALTA su tutti i settori orientali italiani e le zone interne; MEDIA sul Tirreno e al meridione, BASSA o NULLA sulle altre regioni, segnatamente sulla Sardegna.

Anche le temperature punteranno al ribasso specie sotto le precipitazioni più intense, risultando di molti gradi al di sotto della media (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/freddo-oltre-10-sotto-media-su-alcune-regioni-nella-giornata-di-lunedi-vediamo-dove-/78850/)

Dopo cosa potrebbe succedere? Almeno fino a mercoledi 15 maggio la situazione in Italia non si stabilizzerà, come mostra questa mappa:

Il bel tempo e il caldo non riguarderanno l'Italia, ma saranno sbilanciati verso le Isole Britanniche. Da noi persisterà un flusso di correnti fresche da nord-est che darà luogo a rovesci alternati a periodi di pausa, in un contesto ancora piuttosto fresco.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la linea di tendenza del tempo fino a mercoledi 15 maggio.

Giovedi 9 maggio: rovesci su estremo nord-est e zone interne del centro, in attenuazione in serata, per il resto tempo variabile, ventoso e abbastanza mite.

Venerdi 10 maggio tregua soleggiata un po' per tutti a parte nubi locali sui rilievi nel pomeriggio, clima mte.

Sabato 11 maggio: peggiora al nord con temporali che in serata si estenderanno anche a parte delle regioni centrali, fenomeni instensi sul nord-est; altrove tempo abbastanza buono e asciutto.

Domenica 12 maggio: maltempo specie al centro e al meridione con piogge anche intense e temporali, clima freddo e ventoso; tempo migliore al nord-ovest e sulle Isole.

Tra lunedi 13 e mercoledi 15 maggio tempo fresco ed instabile su tutta l'Italia con fenomeni inizialmente più probabili al centro e al sud, ma in estensione al resto d'Italia nella giornata di mercoledi.