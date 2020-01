Meteo a 7 giorni: variabilità con qualche precipitazione prima del ritorno dell'anticiclone

C'è qualcosa da commentare sul tempo del Mediterraneo che non sia alta pressione e temperature sopra la media? Si, per qualche giorno vivremo una fase un po' più dinamica del tempo: nulla di eccezionale, intendiamoci, ma almeno questa lunga fase statica verrà interrotta da qualche nota di variabilità, un po' di pioggia e persino un po' di neve sui monti.





Sarà un tempo variabile non certamente di stampo invernale, come sarebbe lecito aspettarsi a fine gennaio, ma sempre meglio che respirarsi i veleni e l'aria stagnante di questi giorni. Paradossalmente proprio questo ricambio d'aria interromperà la serie di notti con gelo al settentrione e nelle vallate interne del Paese, perché rimescolerà l'aria spezzando il giogo delle inversioni termiche.

Si comincerà con il fronte delle prossime ore tra il "basso nord" (Liguria, Emilia-Romagna in primis) e poi gran parte del centro, si continuerà domenica con un po' di rovesci sparsi in viaggio tra il centro e soprattutto l'estremo sud.



Altre sorprese giungeranno all'inizio della prossima settimana: tra lunedì e martedì veloce transito di un fronte al nord e sulla Toscana associato a brevi precipitazioni, venti sostenuti sulle coste e in montagna e qualche breve nevicata proprio sui monti e si chiuderà con un altro passaggio piovoso tra mercoledì e giovedì al centro e al sud in arrivo da ovest.



Si chiuderà abbiamo scritto perché poi dovrebbe tornare a comandare l'anticiclone, da venerdì 31 in avanti. Per quanto? Chiedetelo alla rubrica del "fantameteo".



SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 31 gennaio:

sabato 25 gennaio: al nord irregolarmente nuvoloso con locali piogge tra Lombardia, basso Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, spruzzate di neve oltre i 1000m sull'Appennino emiliano, tendenza a miglioramento. Al centro e sulla Campania nuvoloso con locali piovaschi o rovesci in graduale esaurimento. Al sud modesti passaggi nuvolosi e prevalenza di sole. Temperature massime in lieve calo, minime in netto rialzo.



domenica 26 gennaio: al nord irregolarmente nuvoloso ma senza fenomeni di rilievo, al centro e al sud nuvolaglia intermittenti con locali rovesci, che tenderanno a presentarsi maggiormente sul Tirreno e poi sul meridione a fine giornata, temperature senza grandi variazioni.



lunedì 27 gennaio: al nord nubi in aumento e tendenza a precipitazioni su Liguria ed arco alpino, nevose oltre gli 800-1000m lungo le Alpi, in serata piogge anche su Lombardia e Triveneto. Al centro nubi e piogge sulla Toscana, parzialmente nuvoloso con schiarite altrove. Al sud al mattino ultime piogge sullo Jonio ma con tendenza a miglioramento, per il resto abbastanza soleggiato. Temperature in calo nelle Alpi.



martedì 28 gennaio: nelle prime ore ancora maltempo sul nord-est con neve oltre i 1000m ma con tendenza a miglioramento, schiarite al nord-ovest, un po' di variabilità al centro, bello al sud, temperature in aumento, venti sostenuti da ovest.



mercoledì 29 gennaio e giovedì 30 gennaio: passaggio perturbato al centro e al sud con piogge in movimento da ovest verso est, variabile ma secco al nord, ancora non freddo. Tendenza a miglioramento da giovedì sera.



venerdì 31 gennaio: nubi irregolari su Adriatico e basso Tirreno, ma senza piogge, alta pressione in rimonta e tempo sempre più stabile.