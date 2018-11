Meteo a 7 giorni: variabilitÃ  autunnale prima che scenda in campo l'inverno

Questo è uno di quei momenti della stagione che potremmo definire "sciapi, insipidi", è la fase in cui l'autunno si trascina spento verso il momento in cui dovrà cedere il testimone all'inverno, ma non essendoci una data precisa, i tempi possono dilatarsi o accorciarsi all'improvviso.



L'idea che ci siamo fatti è quella di due figure sempre dominanti in alternanza sulla scena mediterranea: quella dell'anticiclone subtropicale che prova ad impossessarsi della situazione, senza mai riuscire del tutto a stabilizzare il tempo, e quella delle perturbazioni atlantiche, che si fanno avanti coraggiose ma entrano nel Mediterraneo un po' "smorzate" proprio dalla presenza dell'anticiclone.



Il grande assente naturalmente è il Generale Inverno, con le sue masse d'aria gelide, prepotenti che potrebbero in ogni momento interrompere questo ingranaggio ormai collaudato.



Qualcosa in tal senso potrebbe accadere ma non prima dell'Immacolata e ancora tra molti SE e molti MA.



Nel frattempo prendiamoci la perturbazione prevista in transito tra venerdì e sabato sull'insieme del territorio, seguita da condizioni di variabilità e da una seconda perturbazione attesa per mercoledì, prima del più robusto affondo che si scorge per l'Immacolata e che potrebbe davvero veicolare verso sud, masse d'aria di ben altra estrazione.



SINTESI SINO A GIOVEDI 6 DICEMBRE:

venerdì 30 novembre: peggioramento al nord-ovest e su alto Tirreno e Sardegna nel corso della giornata con precipitazioni, neve sin verso i 700-900m su ovest Alpi ed Appennino ligure. Altrove nubi in aumento ma ancora secco, peggiora in serata sul resto del centro e sulla Campania. Temperature in calo nei valori massimi al nord-ovest.



sabato 1° dicembre: al nord miglioramento, al centro e al sud molte nubi e precipitazioni sparse, anche temporalesche, nevose sulle cime appenniniche, tendenza a schiarite su Toscana, Umbria, Sardegna e Marche. Temperature in calo al centro e al sud.



domenica 2 dicembre: maltempo moderato all'estremo sud ma migliora, tempo più clemente sul resto d'Italia ma con altre nubi in arrivo da nord-ovest, senza conseguenze. Temperature miti.



lunedì 3 dicembre e martedì 4 dicembre: tempo discreto salvo locali nebbie sulle pianure del nord e nelle valli del centro e nubi basse su Liguria ed alta Toscana.



mercoledì 5 dicembre: al nord molto nuvoloso con piogge sparse e qualche rovescio, limite della neve oltre i 1500m, al centro nubi con piovaschi in Toscana, tempo migliore sulle altre zone ma con locali nebbie.



giovedì 6 dicembre: al nord spesso uggioso, un po' di nubi anche sul Tirreno, schiarite altrove, tendenza a peggioramento dalla sera a partire dal nord.



