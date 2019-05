Meteo a 7 giorni: una depressione tira l'altra...

Una depressione si è appena allontanata, un altro sta facendo il suo ingresso da ovest sulla Penisola portando con sé diversi sistemi nuvolosi che non potranno che determinare precipitazioni su nord, centro, Campania e Molise, per gran parte del fine settimana, in un contesto magari non freddo come quello degli ultimi giorni ma certamente fresco per il periodo.



Le precipitazioni risulteranno più insistenti al nord e sulle zone interne del centro (specie su Toscana, Umbria, nord Marche, alto Lazio) dove si realizzeranno contrasti termici più netti. Soprattutto domenica non mancheranno rovesci e temporali sparsi, che tenderanno in qualche caso a spingersi sin verso la Campania ed il Molise, molto meno all'estremo sud, ove prevarranno le schiarite.



La circolazione depressionaria all'inizio della prossima settimana traslerà verso levante ma riuscirà ancora a coinvolgerci sino a mercoledì con la sua instabilità latente: infatti nelle ore pomeridiane monteranno rovesci e temporali localmente forti nelle zone interne, montuose e lungo la fascia pedemontana adiacente ai rilievi.



Le temperature aumenteranno di qualche grado ma soltanto nelle ore pomeridiane potrà fare un po' di caldo. Sul finire della settimana è atteso poi un nuovo peggioramento in arrivo da ovest con annessa scarica di rovesci e temporali a partire dal nord-ovest.



Il riassunto GRAFICO del tempo per la prossima settimana:



IL TEMPO in SINTESI sino a VENERDI 24 MAGGIO:

sabato 18 maggio: molto nuvoloso al nord e al centro con piogge e rovesci, nubi anche al sud con qualche fenomeno tra Campania e Molise, solo nubi alternate al sole sul resto del meridione, temperature in calo sotto la pioggia, mite all'estremo sud.

domenica 19 maggio: generale instabilità con frequenti rovesci e locali temporali al nord e al centro, meno probabili al sud e sulle isole. Temperature invariate.



lunedì 20 maggio: instabile sull'insieme del Paese, con annuvolamenti alternati a schiarite, locali rovesci o temporali pomeridiani, specie all'interno.



martedì 21 maggio e mercoledì 22 maggio: nuvolosità variabile con locali rovesci o brevi temporali nelle zone interne, specie sul nord-est, la dorsale appenninica del centro e del sud, tendenza a miglioramento.



giovedì 23 maggio: la giornata migliore della settimana con tempo buono quasi ovunque. Temperature in rialzo.



venerdì 24 maggio: peggiora al nord-ovest con alcune precipitazioni sparse, nubi in arrivo anche sul resto del nord e sulla Toscana, bello altrove.

Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it