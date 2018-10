Meteo a 7 giorni: un po' di pioggia per tutti, in attesa di precipitazioni più estese?

Il tempo stupisce sempre; alcune zone del sud e gran parte della Sardegna si chiedono quando smetterà di piovere, mentre al nord si scruta un cielo dalla serenità incredibile senza che si pari davanti una nube.

In sostanza, continua a "piovere sul bagnato" e a "seccare sull'asciutto", in attesa (forse) di un cambiamento che dovrebbe avvenire a partire dal prossimo week-end.

Fino a venerdì 5 ottobre non cambierà niente, con l'Italia ancora divisa in due: il nord sotto un gran sereno e il meridione (e le Isole) alle prese con rovesci o temporali più o meno intensi.

Qualcosa inizierà a cambiare a partire dalla giornata di sabato 6 ottobre; la depressione si schioderà dallo Stretto di Sicilia per risalire (anche se attenuata) verso nord.

Al sud la situazione inizierà a migliorare, mentre qualche pioggia sparsa si farà vedere al centro e su alcune zone del settentrione durante il fine settimana, accompagnando anche un calo delle temperature.

Si tratterà di piogge locali, prevalentemente sotto forma di rovescio, senza scomodare precipitazioni estese.

La seconda settimana di ottobre inizierà con l'ennesima "gatta da pelare" per i previsori; una blanda saccatura sulla Francia evolverà in goccia fredda che dovrebbe posizionarsi in modo favorevole da consentire alcune precipitazioni al centro-nord (la vediamo nella terza mappa).

La sua reale posizione verrà stabilità con le prossime uscite modellistiche, ma per il momento un po' di pioggia sembra garantita anche laddove questa meteora è maggiormente attesa e necessaria.

Arrivando a mercoledi 10 ottobre (quarta mappa), potrebbe impostarsi sull'Italia una situazione sciroccale con piogge soprattutto su Sardegna, Tirreno e nord-ovest.

Questa previsione ha bisogno di molte conferme, anche se risulta quotata dalla maggior parte delle elaborazioni.

RIASSUMENDO: fino a venerdì 5 ottobre bel tempo al nord, nubi al centro peninsulare senza piogge, molto instabile al sud e sulle Isole con rischio di piogge e rovesci sparsi anche localmente forti.

Sabato 6 e domenica 7 ottobre piogge in trasferimento dal meridione verso il centro e parte del nord, anche se in maniera sparsa ed irregolare. Temperature in calo.

Da lunedi 8 fino a mercoledi 10 ottobre possibili piogge su Sardegna, Tirreno e nord-ovest; tempo in miglioramento al meridione con aumento delle temperature; valori invece in calo al centro e al nord.

