Meteo a 7 giorni: un po' di pioggia in arrivo anche al nord?

La moderata perturbazione che sta interessando le regioni centrali e parte del nord-est, nella giornata di domani, giovedi 14 marzo, si porterà verso il meridione.

Ecco le precipitazioni che agiranno al sud nelle ore centrali di giovedi 14 marzo.

Sul resto d'Italia il tempo si prevede abbastanza buono, anche se sulle Alpi di confine prenderanno piede nevicate più o meno intense, che troveranno il loro apice nelle prime ore di venerdi. A tratti verranno interessati anche i nostri versanti, ma per tutti i dettagli leggete questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tanta-neve-in-arrivo-sulle-alpi-di-confine-ma-non-solo-/78006/

Tra venerdi e sabato, sul resto d'Italia, il tempo si prevede mite e abbastanza soleggiato; transiteranno però annuvolamenti veloci da nord-ovest che potrebbero causare qualche rovescio tra il nord della Sicilia e il sud della Calabria in un contesto di generale variabilità.

A partire dalla giornata di domenica 17 marzo le condizioni meteo subiranno una modifica: se ne andranno le veloci correnti nord-occidentali, mentre prenderà piede un flusso caldo-umido di matrice meridionale che all'inizio della settimana prossima sarà fautore di qualche pioggia sulle regioni settentrionali.

Ecco le precipitazioni individuate dal modello americano per la giornata di lunedi 18 marzo:

La coda di una perturbazione formerà una blanda depressione all'altezza del Golfo Ligure; qualche pioggia o rovescio potrebbe bagnare alcune zone del nord e la Toscana, con neve sulle Alpi a quote di media montagna. Sul resto d'Italia avremo invece un clima molto mite e asciutto stante la provenienza delle correnti dai quadranti nord africani.

A seguire cosa potrebbe succedere? Le mappe di questo pomeriggio sono abbastanza confuse già a medio termine.

Il modello americano, nella sua ultima uscita, pone un'alta pressione disturbata sia da aria fredda da est che umida da ovest, in virtù di una migrazione dei massimi stabilizzanti verso nord. Sarà vero?

La mappa della probabilità di pioggia per mercoledi 20 marzo calcolata sui 20 scenari del modello americano è cautamente ottimista per le regioni settentrionali e parte del centro per il periodo suddetto:

Dalla cartina si evince una probabilità di pioggia MEDIA per le pianure del nord; più BASSA invece sul resto del settentrione e sulle regioni centrali; in altre parole, non è detto che il tempo di metà settimana prossima debba trascorrere sull'asciutto andante; qualche sorpresa piovosa potrebbe starci anche nelle zone in cui la pioggia è ormai meteora necessaria.

Per avere ulteriori delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 14 marzo: tempo instabile al sud ed in Abruzzo con rovesci e neve sopra i 1200-1400 metri, attenuazione dei fenomeni in giornata. Altrove ampie schiarite, ma peggiora sulle Alpi di confine con nevicate anche intense. Ventoso e fresco.

Venerdi 15 marzo: neve diffusa sui settori alpini di confine con locali sconfinamenti su alta Val d'Aosta, Ossola, Valtellina e Alto Adige. Qualche rovescio tra il nord della Sicilia e il sud della Calabria, per il resto bel tempo. Mite ovunque.

Sabato 16 marzo: bello ovunque e molto mite.

Domenica 17 marzo: bello al centro e al sud, nubi al nord con qualche pioggia al nord-ovest, molto mite.

Tra lunedi 18 e martedi 19 marzo qualche pioggia o rovescio al nord e sulla Toscana, soleggiato e mite altrove.

Mercoledi 20 marzo ancora qualche pioggia al nord in un contesto più fresco, bello sul resto d'Italia.