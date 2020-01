Meteo a 7 giorni: un po' di PIOGGIA e NEVE in vista tra venerdÃ¬ e sabato

L'eterno anticiclone è il sogno di molti, non però di chi ha a cuore l'ambiente nel quale viviamo, perché è vero che l'Italia è un Paese franoso, è vero che i viadotti autostradali cadono a pezzi, è vero che più freddo fa e più salgono le spese di riscaldamento, ma l'Europa ha bisogno d'inverno, del suo freddo, delle sue nevicate.



E invece non ha niente di tutto questo e ci si interroga sul perché dal 2014 ad oggi tutto sia irrimediabilmente precipitato. Se prima si alternavano 2-3 annate negative ad una positiva (cioè caratterizzata da eventi invernali importanti), da quell'anno l'inverno ha stentato parecchio e si ricorda quasi solo la tragedia di Rigopiano del gennaio del 2017, seguita alle abbondanti nevicate sul medio Adriatico, e il grande raffreddamento di fine febbraio ed inizio marzo del 2018, con la neve che cadde persino a Roma.



Un po' pochino in 6 annate, un intervallo di tempo in cui le anomalie sembrano essersi inasprite e che proprio in cui la stagione fredda dovrebbe esprimersi con la massima intensità, regalano un clima quasi perennemente votato all'anticiclone.



Quando arriva lui e quest'anno grazie al Cielo è arrivato tardi (22 dicembre) non si sa più quando andrà via. Spesso rimane lì mesi, salvo modesti intervalli, come quelli che sperimenteremo nel fine settimana e all'inizio della prossima, ma con correnti sempre poco favorevoli all'instaurarsi di vere condizioni invernali.



Resta allora da menzionare:

1 il passaggio piovoso tra venerdì e sabato su parte del nord e del centro con anche qualche nevicata lungo la dorsale appenninica settentrionale e forse sul settore alpino e prealpino sin sotto i 1000m.



2 il passaggio piovoso tra domenica e lunedì segnatamente al sud, qui con piogge a prevalentemente carattere di rovescio



3 la variabilità della prossima settimana al nord con passaggi nuvolosi, piovaschi in Liguria e molta mestizia perché alla fine non precipiterà quasi nulla di importante sui nostri settori alpini.



Sintesi grafica sino a mercoledì 29 gennaio:

giovedì 23 gennaio: bel tempo quasi ovunque, salvo addensamenti sulla Sardegna o modeste velature. Ancora freddo nottetempo al nord e nelle zone interne del centro, massime miti al centro e al sud.



venerdì 24 gennaio: peggiora su Sardegna, Toscana, Umbria, alto Lazio, poi Liguria con piogge sparse e qualche breve nevicata su Appennino ligure oltre i 700m, in serata piogge anche sul resto del nord, specie su pianura e Prealpi con limite neve a 700-800m, sul resto d'Italia asciutto e solo parziali addensamenti.



sabato 25 gennaio: al mattino piogge sul nord-est e al centro, neve su est Alpi oltre i 900m, migliora al nord-ovest e Sardegna, irregolarmente nuvoloso al sud, tendenza a generali schiarite. Temperature in aumento al nord-ovest, in lieve calo altrove.



domenica 26 gennaio: al nord abbastanza soleggiato, al centro passaggi nuvolosi ma senza un concreto rischio di precipitazioni, salvo su Sardegna e basso Lazio. Al sud tendenza a peggioramento con piogge e rovesci anche temporaleschi, specie nel pomeriggio-sera. Temperature in calo al sud.



lunedì 27 gennaio; al sud moderato maltempo con piogge e rovesci, neve solo su cime appenniniche, al centro variabile ma secco, al nord bello salvo nubi in Liguria.



martedì 28 gennaio: nubi al nord e qualche pioggia su Liguria, sporadiche nevicate su settori alpini di confine, altrove bel tempo, anche al sud solo fenomeni residui su Jonio, per il resto schiarite.



mercoledì 29 gennaio: tende a schiarire al nord, passaggi nuvolosi al centro, abbastanza soleggiato al sud, temperature sopra la media del periodo.

