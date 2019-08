METEO A 7 GIORNI: un cambiamento del tempo fissato ai primi giorni di settembre

Una insidiosa circolazione di bassa pressione è riuscita a penetrare il tessuto anticiclonico, raggiungendo le regioni meridionali che in queste ore sperimentano un cambiamento delle condizioni atmosferiche con temporali che si fanno vedere soprattutto sulla Sardegna ma che questa sera raggiungeranno anche la Sicilia e la Calabria. Si tratta questa della primissima conseguenza portata da un fisiologico avanzamento stagionale che porta allo sviluppo di alcune dinamiche atmosferiche caratteristiche della stagione estiva più avanzata. Nei prossimi giorni i temporali terranno impegnati soprattutto le regioni dell'Italia meridionale, previsti soprattutto nelle zone interne ma possibili anche sul mare, specialmente nelle ore serali e notturne. A tal proposito, ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per la mattinata di domenica primo settembre:

Puntiamo adesso il nostro sguardo al tempo previsto nei primi giorni di settembre, quando a livello sinottico europeo si verificherà un nuovo cambio di circolazione che porterà una figura di bassa pressione dalle origini atlantiche, alla conquista dell'Europa centrale ed occidentale. Questa circolazione più fredda ed instabile, potrebbe raggiungere anche bacino del Mediterraneo, dando luogo ad un cambiamento del tempo in grado di interessare lo stivale italiano. Questo nuovo cambiamento ipotizzato dal modello americano tra lunedì 2 e martedì 3 settembre, potrebbe portare temporali soprattutto sui versanti orientali e sarebbe seguito da un rinforzo del vento di Maestrale sui bacini occidentali. Ecco la previsione sinottica prevista dal modello americano la serata di lunedì 2 settembre:

Sul profilo delle temperature, il calo dei valori termici si farebbe sentire in maniera piuttosto sensibile e sarebbe in grado di raggiungere anche le regioni del Mezzogiorno. Da questo punto in avanti potrebbero a prendere il via le prime dinamiche circolatorie dal sapore vagamente più autunnale.

Sintesi previsionale da giovedì 29 a mercoledì 4 settembre:

Giovedì 29 insistono manifestazioni di instabilità sulle due Isole maggiori, qualche focolaio temporalesco isolato anche al nord. Temperature stazionarie.

Venerdì 30 ritornano i temporali ad evoluzione pomeridiana lungo la dorsale appenninica soprattutto al centro e al sud. Più soleggiato altrove. Caldo estivo.

Sabato 31 si affacciano i nuovi temporali sulle due Isole maggiori anche nelle zone di mare, focolai temporaleschi possibile lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi. Caldo estivo.

Domenica primo settembre insistono i temporali sulle due Isole Maggiori, temporali previsti anche nelle zone interne anche al centro e del nord. Temperature calde.

Lunedì 2 residui temporali al sud, peggiora il tempo al nord anche qui con temporali. Calo termico ad iniziare dal nord e dai bacini occidentali.

Tra martedì 3 e mercoledì 4, sfuriata temporalesca lungo i versanti adriatici, rinforzo del Maestrale sui bacini occidentali. Calo termico diffuso e sensibile.