Meteo a 7 giorni: ultimo affondo del MALTEMPO, poi variabilitÃ !

Fine del maltempo? E' l'ora dell'anticiclone? I modelli non convergono su questa linea. E' vero, l'anticiclone compare sulle mappe ma non sembra mai in grado di prendere veramente in mano la situazione.



Si rimane come "color che son sospesi", è un momento chiave della stagione, in cui si cerca di capire se confluiremo nella solita "normalità mediocre e spesso noiosa" che ha caratterizzato tutti gli ultimissimi inverni (salvo episodi isolati) oppure se quello 2019-2020 potrà regalarci qualche situazione nuova, pescando magari dal passato glorioso che gli appartiene.

Intanto primo passo: ancora maltempo nel fine settimana e non poco. Colpirà soprattutto nord-ovest e basso Tirreno, le aree dove andrà letteralmente "a sbattere" il corpo nuvoloso legato alla depressione atlantica in movimento verso est ma bloccata perentoriamente dalla presenza di un'ostinata zona anticiclonica sull'est del Continente. Eccole le due mappe PIOGGIA più identificative per il fine settimana: una per sabato, l'altra per domenica:

Secondo passo: sarà la variabilità che interverrà all'inizio della prossima settimana. Dopo un lunedì discreto infatti riecco le correnti umide da ovest comportare annuvolamenti e qualche rovescio tra Spezzino ed alta Toscana e il passaggio comunque di nuvolaglia tra nord e centro.

Da segnalare per giovedì 28 la possibile comparsa di nebbia più estesa sul catino padano qualora dovesse intervenire una finestra di cielo sereno che sappia imporsi sugli annuvolamenti durante le ore notturne.



SINTESI GRAFICA sino a giovedì 28 novembre:

SINTESI PREVISIONALE sino a giovedì 28 novembre:

venerdì 22 novembre: nubi e piogge sparse al nord, segnatamente sino all'ovest della Lombardia, sul Triveneto e l'Emilia-Romagna quasi asciutto. Al centro nubi e rovesci sparsi possibili su Toscana, Sardegna, Umbria e Lazio, soprattutto però a ridosso delle zone costiere e sull'isola. Asciutto e in parte soleggiato sul medio Adriatico. Bel tempo al sud. Ventilazione orientale o sud orientale sostenuta. Clima relativamente mite.



sabato 23 novembre: maltempo sul nord-ovest e sull'arco alpino, più accentuato su ovest Alpi, Piemonte occidentale e Ponente ligure, limite della neve sulle Alpi tra 1400 e 1700m. Sul resto del nord irregolarmente nuvoloso ma generalmente asciutto. Al centro nubi e qualche rovescio solo in mare aperto sul Tirreno e sulla Sardegna. Bel tempo sulle rimanenti zone ma con nubi in arrivo sul basso Tirreno e la Sicilia e piogge o rovesci associati. Temperature ancora miti. Ancora venti tra est e sud est.



domenica 24 novembre: maltempo sull'estremo nord-ovest, piogge anche in Sardegna, nubi su tutte le regioni tirreniche ma con piogge solo sporadiche, maltempo intenso su Calabria, Sicilia, marginalmente su Lucania, Salento, tempo migliore altrove, mite. Tendenza a miglioramento al nord.



lunedì 25 novembre: ultimi rovesci all'estremo sud, tendenza a miglioramento, bello altrove. Locali nebbie sulle pianure del nord e nelle valli del centro.



martedì 26 novembre: passaggi nuvolosi al nord e su alto e medio Tirreno, fenomeni generalmente assenti. Bello altrove. Sempre mite.



mercoledì 27 novembre: nubi e qualche pioggia o rovescio su Spezzino e Toscana, solo modesti passaggi nuvolosi sul resto del nord e del centro ma tempo asciutto, bello al sud.



giovedì 28 novembre: tempo generalmente buono, salvo nebbie sulla Valpadana e nubi sulla Toscana.

