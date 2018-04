Meteo a 7 giorni: ultime note instabili poi bel tempo?

La primavera cambia volto; dopo le ripetute occasioni instabili e piovose che la scorsa settimana hanno interessato soprattutto le regioni settentrionali e centrali, la penultima settimana di aprile metterà in mostra un campionario discretamente soleggiato in Italia.

L'aumento della pressione atmosferica riguarderà in un primo tempo l'Europa centro-settentrionale; le regioni italiane resteranno quindi esposte ad un flusso di correnti orientali moderatamente instabile che darà effetti soprattutto al centro-sud nelle ore pomeridiane.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nel pomeriggio di mercoledi 18 aprile . Come si può notare, il rischio di temporali riguarderà la dorsale appenninica centro-meridionale e il versante tirrenico. Si tratterà di temporali essenzialmente pomeridiani, che tenderanno ad attenuarsi non appena si spegnerà la lampadina del sole.

Al nord e sul restante centro il tempo sarà buono, senza ovviamente escludere qualche nube nel pomeriggio in prossimità delle aree montuose, ma con basso rischio di pioggia.

Questa situazione andrà avanti per buona parte della settimana, anzi, da giovedì a sabato gli eventuali fenomeni si concentreranno nelle aree interne del meridione, mentre sul resto d'Italia splenderà il sole in un contesto termico mite e gradevole.

Il bel tempo dovrebbe reggere (secondo le ultime analisi) anche nel penultimo fine settimana di aprile.

La mappa riferita a domenica 22 aprile mostra ancora l'alta pressione sul Mediterraneo e l'Italia, associata a prevalenti condizioni di bel tempo su tutta la Penisola.

Quanto potrà durare questa situazione? Se volete delle risposte leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino alla giornata di lunedi 23 aprile.

Martedi 17 e mercoledi 18 aprile tempo moderatamente instabile nelle zone interne del centro, il Tirreno e il meridione dove nel pomeriggio si potrebbero attivare temporali. Su tutte le altre regioni tempo abbastanza buono a parte nubi sui rilievi nel pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni. Clima mite e gradevole.

Da giovedì 19 fino a domenica 22 aprile bel tempo su tutta l'Italia e con temperature molto gradevoli. Probabile aumento dell'instabilità lunedi 23 aprile al nord, persistenza del bel tempo altrove.