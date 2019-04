Meteo a 7 giorni: tutto tranquillo sino a Pasqua, da Pasquetta il tempo si guasterà

Godersi la Pasqua sognando l'estate che verrà. Ci può stare, ma da Pasquetta l'impressione sarà più quella di un ritorno prepotente dell'autunno che di un volto imbronciato primaverile.



Infatti i fronti afro-mediterranei, oltre ad essere estesi per molte centinaia di km, favoriscono una diffusa copertura, che lascia ben poco spazio alle schiarite; inoltre le precipitazioni non mancheranno e si attiveranno a partire dalle coste del Tirreno centrale, coinvolgendo in parte anche le Isole Maggiori, per poi puntare anche a gran parte del centro, alla Campania ed al Molise, sino a raggiungere in serata anche il nord.



Martedì 23 il maltempo continuerà al settentrione e al centro con un'altra serie di rovesci diffusi, favoriti anche da un calo della pressione atmosferica a tutte le quote.

Mercoledì 24 il corpo nuvoloso tenderà a perdere forza, allontanandosi verso levante, ma lascerà dietro di sé un'instabilità latente, che potrebbe dar luogo a qualche acquazzone pomeridiano.



Tra giovedì 25 e venerdì 26 aprile il tempo peggiorerà nuovamente da ovest per l'ingresso di un'altra saccatura che dovrebbe coinvolgere essenzialmente il nord e le regioni centrali tirreniche: comincerebbe a piovere al nord-ovest dal pomeriggio del giorno della festa della Liberazione e i fenomeni entro venerdì raggiungerebbero anche il nord-est, la Toscana, l'Umbria e forse il Lazio.



Sino a Pasqua le temperature risulteranno miti, in seguito i valori caleranno di alcuni gradi, ma non farà freddo. Lo Scirocco manterrà elevate le temperature sulle estreme regioni meridionali.



La sintesi grafica del tempo previsto per i prossimi 7 giorni:







IL TEMPO in SINTESI sino a VENERDI 26 aprile:

sabato 20 e domenica 21 aprile: nubi basse possibili su coste sarde orientali e sulla Liguria, un po' di nubi basse anche a ridosso delle Alpi occidentali, per il resto bel tempo e clima mite.



lunedì 22 aprile: peggiora a partire dalla Sardegna e dalla Sicilia con piogge in estensione a tutte le regioni centrali, alla Campania e al Molise, nubi anche sul resto del sud con qualche piovasco sparso e nuvolaglia in arrivo anche al nord, specie dalla sera, quando si attiveranno forti piogge. Forte Scirocco sulle Isole Maggiori. Temperature in calo.



martedì 23 aprile: moderatamente perturbato al nord e al centro con piogge e rovesci temporaleschi intermittenti, al sud nuvolosità variabile con locali rovesci, clima fresco al nord e al centro, mite al sud.



mercoledì 24 aprile: giornata variabile con qualche scroscio di pioggia possibile a tratti, specie al nord e al centro, segnatamente nelle zone interne e sui monti. Mite.



giovedì 25 aprile: possibile peggioramento al nord-ovest in giornata con piogge e rovesci sino alla Bergamasca, sul resto del Paese tempo discreto o buono, ma con nubi in aumento su nord-est e Toscana dal pomeriggio senza conseguenze. Temperature in calo al nord-ovest, miti altrove.



venerdì 26 aprile: possibile estensione del peggioramento al resto del nord e alle regioni centrali. Temperature in lieve calo nelle aree raggiunte dalla pioggia.



Visualizza le previsioni dettagliate per la tua città:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

Altre località: www.meteolive.it