Meteo a 7 giorni: tra venerdì e sabato ultimo passaggio PIOVOSO, poi BEL TEMPO

Si concluderà con un ultimo passaggio perturbato la lunga fase di tempo dinamico che ci ha accompagnato per gran parte del mese di novembre, determinando precipitazioni localmente abbondanti.



L'ultima perturbazione del mese giungerà proprio venerdì 30 e provocherà precipitazioni dapprima al nord, specie sulla Liguria, poi si trasferirà al centro e al sud, accompagnata dalla formazione di un minimo depressionario al suolo, che ne esalterà maggiormente la fenomenologia.



Dietro ad essa ecco affacciarsi abbastanza prepotentemente l'alta pressione, che dapprima neutralizzerà quasi totalmente gli effetti di un altro fronte atteso in avvicinamento alle Alpi per la giornata di domenica, poi darà il via ad una fase di tempo progressivamente più stabile, prevista per l'inizio della prossima settimana, sia pure sempre leggermente disturbata da qualche annuvolamento.



Naturalmente l'alta pressione porterà con sé aria decisamente più mite in quota e innescherà il fenomeno dell'inversione termica: pertanto farà più freddo sulle bassure e nelle conche rispetto all'alta quota o alle zone costiere; inoltre potrebbe anche fare la sua comparsa in grande stile la nebbia, soprattutto sul catino padano.



Quanto durerà? Probabilmente solo qualche giorno, ma per i dettagli consultate la rubrica del "fantameteo" che sicuramente riserverà qualche sorpresa.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 4 DICEMBRE 2018:

mercoledì 28 novembre: al mattino ancora nubi sull'Abruzzo e sul meridione con locali precipitazioni, specie su nord Sicilia, Molise, Calabria, Puglia, ma con tendenza a miglioramento nel corso della giornata; spruzzate di neve sin sotto i 1000m sul settore appenninico molisano e lucano. Tempo migliore altrove ma clima più freddo con locali gelate sulle zone interne.



giovedì 29 novembre: bel tempo ovunque, freddo notturno e mattutino, soprattutto al nord e al centro, locali nebbie sulle pianure, nubi in arrivo in giornata sulla Liguria e poi sul resto del nord-ovest.



venerdì 30 novembre: peggiora al nord con molte nubi e precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi oltre gli 800-1000m, fenomeni più insistenti su Liguria ed Emilia-Romagna; nubi e piogge anche sulla Toscana, nuvolaglia in arrivo anche sul resto del centro, bello al sud.



sabato 1° dicembre: migliora al nord, moderato maltempo al centro e al sud con piogge, temporali e nevicate in Appennino a quote medio-alte. Ventoso. Temperature senza grandi variazioni.



domenica 2 dicembre: parziali annuvolamenti al nord, sulla Toscana, l'Elba (qui con locali piogge) e la Sardegna, bel tempo sul resto del centro, nubi e piogge residue al sud, segnatamente sulle regioni estreme, tendenza a miglioramento.



lunedì 3 e martedì 4 dicembre: possibile affermazione dell'alta pressione con tempo buono, più mite in quota e sulle coste, locali nebbie sulle pianure e nelle valli.



