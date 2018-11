Meteo a 7 giorni: tra una perturbazione e l'altra brevi momenti con l'alta pressione

Le perturbazioni, pur a fatica (ma proprio questo fattore le rende anche più pericolose) si inseriscono sul bacino centrale del Mediterraneo, andando a determinare ad intervalli precipitazioni anche rilevanti, che possono aggravare il rischio di dissesto idrogeologico sul territorio.



Dopo il fronte atteso in transito tra questa sera e mercoledì mattina, ci sarà solo una breve pausa e già giovedì al nord-ovest toccherà fare i conti con una pericolosa instabilità, che colpirà in prevalenza la Liguria centrale, l'est del Piemonte e l'ovest della Lombardia, a precedere l'ingresso di un'altra perturbazione che venerdì coinvolgerà dapprima proprio il nord-ovest, in seguito gran parte delle regioni tirreniche, comprese le Isole Maggiori, insistendo parzialmente anche nella giornata di sabato.



Domenica il tempo risulterà discreto o buono al sud e su gran parte del centro, ancora uggioso al nord e sull'alta Toscana ma con fenomeni sempre più sporadici.



Da lunedì l'alta pressione dovrebbe garantire tempo almeno in parte soleggiato al centro e al sud, in un contesto termico piacevolmente mite, mentre il nord sarà ancora coinvolto a tratti dal passaggio della coda di corpi nuvolosi atlantici, che potranno dar luogo anche ad alcune precipitazioni intermittenti, in particolare nella giornata di martedì 13 novembre.



Lo schema barico che si è radicato dunque non subirà grossi scossoni; i grandi freddi sono ancora lontani, ma novembre è un mese "trasformista". Nel volgere di breve può riservare anche clamorosi ribaltoni; difficilmente però questi interverranno nel periodo in oggetto ed anche in quello immediatamente successivo.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 13 NOVEMBRE:

mercoledì 7 novembre: su tutto il Paese tempo instabile con piogge sparse e rovesci, tendenza a miglioramento sul settore nord occidentale e sulla Sardegna, successivamente anche sulle rimanenti zone, specie al centro e al sud, ancora fenomeni residui sul nord-est. Temperature in lieve calo.



giovedì 8 novembre: al nord-ovest tempo instabile con possibili piogge e temporali, specie su Genovesato, est Piemonte ed ovest Lombardia, altrove tempo discreto con un po' di sole.



venerdì 9 novembre: peggiora al nord-ovest sino al Bresciano e Piacentino con piogge e rovesci, limite della neve oltre i 1800-2100m su ovest Alpi. Nubi anche sul resto del nord ma con pochi fenomeni, in giornata peggiora sulla Sardegna e sul versante tirrenico con piovaschi o rovesci. Altrove nuvolaglia sparsa con schiarite e tempo asciutto.



sabato 10 novembre: su tutte le regioni nuvolosità irregolare, possibili precipitazioni a macchia di leopardo, anche temporalesche a ridosso delle Isole Maggiori e su Calabria e Puglia, tendenza a miglioramento. Clima sempre mite.



domenica 11 novembre: al nord e sulla Toscana nuvoloso e qualche piovasco possibile, altrove parzialmente soleggiato con passaggi nuvolosi irregolari su vari livelli, clima sempre mite.



lunedì 12 novembre: al nord parzialmente nuvoloso con nubi più dense in Liguria, bel tempo altrove, locali nebbie sulle pianure e nelle valli nottetempo e al mattino.



martedì 13 novembre: molto nuvoloso al nord-ovest e sulle Alpi con piogge sparse, irregolarmente nuvoloso sul resto del nord e sulla Toscana, tempo discreto o buono altrove.