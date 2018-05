Meteo a 7 giorni: tra momenti estivi e temporali rinfrescanti

Ci attende un fine settimana dal tempo ideale per svolgere lavori all'aperto, disputare partite di pallone tra amici, andare al mare o ai monti. Le temperature risulteranno piuttosto elevate sulle zone interne.



Questo quadro idilliaco, ormai dalle chiare tinte estive, tenderà a lasciare rapidamente il posto ad una fase nuovamente più instabile a partire da lunedì 4, quando interverrà una saccatura da ovest a riportare in auge i temporali.



La situazione rimarrà votata all'incertezza e alla dinamicità sino alla serata di mercoledì 6 giugno, quando interverrà una sorta di arretramento della figura depressionaria apportatrice di instabilità e si inserirà nuovamente una lingua anticiclonica a riproporre un tempo più stabile.



Insomma continuerebbe ad oltranza questo "ping-pong" tra due figure bariche antagoniste, con la compiacenza di un Artico che dorme e che non propone nessuno squillo in grado di alterare gli equilibri barici raggiunti attualmente dal tempo.



Che dire? I temporali rinfrescanti fanno comodo, i momenti soleggiati ma non troppo caldi altrettanto. Non possiamo e non dobbiamo lamentarci insomma.



SINTESI PREVISIONALE SINO A GIOVEDI 7 GIUGNO:

venerdì 1° giugno: bel tempo ovunque. Nel pomeriggio isolati temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica del centro. Più caldo.



sabato 2 giugno: bel tempo ovunque, residui temporali pomeridiani o serali nelle Alpi.



domenica 3 giugno: soleggiato e caldo moderato, specie all'interno.



lunedì 4 giugno: tempo instabile su nord-ovest e Sardegna con rovesci, in estensione al resto del nord, del centro e alla Sicilia in giornata, temperature in calo.



martedì 5 e mercoledì 6 giugno: tempo inaffidabile su gran parte del territorio, a schiarite mattutine seguiranno annuvolamenti pomeridiani e serali con rischio di rovesci o brevi temporali, localmente forti. Temperature in ulteriore calo. Fenomeni più probabili tra nord e centro.



giovedì 7 giugno: ripristino di tempo più soleggiato e stabile, salvo residua instabilità in Appennino.