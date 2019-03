Meteo a 7 giorni: tra lunedi e martedi un po' di PIOGGIA sull'Italia

Ci sono zone che stanno vivendo un finale di stagione relativamente normale, come il sud, il nord delle Alpi, in parte anche il centro Italia, altre che invece subiscono gli effetti di configurazioni bariche penalizzanti in termini di precipitazioni, come il nord Italia.

La mappa delle PIOGGE attesa per domenica sera 17 marzo



Dopo un venerdi che vedrà i fenomeni arroccati ai settori alpini di confine e il ritorno del tempo buono anche al sud, ecco un fine settimana un po' uggioso sulle coste del Tirreno, sostanzialmente buono o discreto sul resto del Paese.

La mappa delle PIOGGE attese nella notte su lunedi 18 marzo





Nella notte su lunedi arriverà della pioggia sulla Liguria e la fascia prealpina lombarda, segnale dell'avvicinamento e del passaggio di un fronte che lunedì attraverserà soprattutto Lombardia e Triveneto, prima di scivolare martedi sull'Emilia-Romagna, le Marche e poi muoversi a ritroso verso Umbria, Toscana e Sardegna, segnale che dalla saccatura si passerà ad una goccia fredda in quota, in grado di rinnovare condizioni di instabilità sulle isole maggiori, al centro e sulla Campania, almeno sino a giovedi 21 marzo.

La mappa delle PIOGGE attese per la mattinata di lunedi 18 marzo





Non si tratterà di nulla di particolarmente eclatante ma sicuramente servirà a smuovere un po' le acque e anche a far cadere...un po' d'acqua laddove sino ad ora non ne è proprio caduta.

La mappa delle PIOGGE attese per il pomeriggio-sera di lunedi 18 marzo





Quanto alle temperature non sarà certo una saccatura modesta a riproporci un colpo di coda invernale, per questo ci vorrebbe ben altro. La buona notizia è che avremo per almeno una settimana un anticiclone meno invasivo.



SINTESI previsionale sino a giovedi 21 marzo:

venerdi 15 marzo: precipitazioni sui crinali di confine alpini, nevose oltre i 1500-1700m, velato altrove, residue piogge solo sul basso Tirreno, mite.



sabato 16 marzo: bel tempo, salvo nubi lungo le regioni tirreniche ma senza piogge.

Sempre mite.



domenica 17 marzo: nubi su Liguria, Toscana, Lazio, poi fascia prealpina e pedemontana del nord con tendenza a piogge dalla sera. Asciutto e in parte soleggiato altrove.



lunedi 18 marzo: su Lombardia, Liguria, est Piemonte, Triveneto, molto nuvoloso con precipitazioni, nevose oltre i 1700m, sul resto del nord nuvoloso ma asciutto, in serata migliora al nord-ovest, peggiora su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, nubi in arrivo sul resto del centro, bel tempo al sud. Temperature in calo nelle aree soggette a pioggia.



martedi 19 marzo: instabile su Emilia-Romagna, regioni centrali, poi Sardegna con rovesci sparsi, nuvolaglia sul resto del nord ma asciutto, peggiora sulla Campania e sul Molise a fine giornata, asciutto altrove. Lieve calo termico nelle zone soggette a pioggia, in rialzo i valori sul nord-ovest.



mercoledi 20 e giovedi 21 marzo: instabile al centro, al sud e sulle isole maggiori, con fenomeni più probabili lungo le regioni tirreniche, schiarite al nord, temperature quasi stazionarie.

