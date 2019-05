Meteo a 7 giorni: tra instabilitÃ  e belle giornate soleggiate

La seconda decade di maggio verrà ricordata per le basse temperature, le nevicate e le situazioni di maltempo che hanno preso di mira la nostra Penisola. Le alte pressioni si sono alzate ai margini di una grossa isola di tempo instabile e freddo, senza riuscire ad intervenire sulla scena italiana.

Ora si guarda alla terza decade del mese mariano; qualche passo avanti verso la stabilità verrà fatto, ma nubi e piogge saranno sempre in agguato, in accordo con una situazione di complessiva variabilità.

La prima mappa ci mostra le previsioni grafiche per la giornata di domani, martedi 21 maggio:

Rispetto alla giornata odierna, si ridurranno le aree interessate dalle precipitazioni, anche se non si potrà ancora parlare di bel tempo.

I rovesci si faranno vedere sul nord-est e nelle aree interne del centro specie nel pomeriggio, mentre sulle Isole e lungo le coste il tempo sarà migliore; anche le temperature si prevedono in lenta ripresa specie nelle zone maggiormente soleggiate.

Volgendo lo sguardo oltre, tra giovedi 23 e venerdi 24 maggio l'Italia verrà interessata da una blanda zona di alta pressione derivata da un parziale allungo dell'anticiclone azzorriano verso l'Italia. Ecco la mappa sinottica prevista per giovedi 23 maggio:

Oltre ad un aumento delle temperature, si potrà contare su una maggiore stabilizzazione delle condizioni atmosferiche con gli eventuali fenomeni relegati alle aree interne durante il pomeriggio.

Durerà? Sembra di no! Il modello americano per il prossimo fine settimana ha già in confezione una goccia fredda che riporterà piogge e temporali sparsi sul Bel Paese ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Ecco la struttura depressionaria che nella giornata di sabato 25 maggio farà nuovamente imbronciare il tempo sull'Italia a suon di rovesci e temporali. Anche le temperature ne risentiranno, puntando temporaneamente al ribasso specie laddove agiranno le piogge più intense.

Per avere un miglioramento del tempo si dovrà attendere la giornata di lunedi 27 maggio:

Anche in questo caso, la breve fase di tempo piu soleggiato sarà garantita da un'alta pressione assai blanda ed in procinto di essere attaccata nuovamente da nord-ovest; ne parleremo nel Fantameteo.

Ecco intanto la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Fino a mercoledi 22 maggio tempo un po' instabile sull'Italia con qualche rovescio o temporale nelle zone interne nel pomeriggio; tempo migliore altrove.

Giovedi 23 e venerdi 24 maggio: bel tempo a parte qualche temporale pomeridiano sui monti, in attenuazione in serata. Clima molto gradevole.

Sabato 25 e domenica 26 maggio: nuovo peggioramento con temporali al nord sabato e al centro-sud domenica; ventoso e temperature in calo.

Lunedi 27 maggio: ritorno del bel tempo ovunque a parte residui rovesci sui settori orientali, in attenuazione, molto mite.

