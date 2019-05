Meteo a 7 giorni: tra alti e bassi verso l'estate

Molti non stanno aspettando altro che il grande annuncio: arriva l'estate! In realtà il cammino per la stagione estiva è ancora cosparso di qualche ostacolo e di piccole ma impegnative salite.



Il bel tempo e il caldo prima o poi si imporranno, almeno per un certo periodo, ma prima dovranno fare i conti con i disturbi apportati da un'ansa depressionaria che finirà nuovamente per dettar legge tra il fine settimana e l'inizio della prossima.



Sabato 25 non mancheranno temporali sparsi al settentrione, nubi e piogge a ridosso delle isole, in estensione a gran parte del meridione e di parte del centro, tra domenica 26 e lunedì 27, per poi localizzarsi all'estremo sud ed attenuarsi entro martedì 28 maggio .



In seguito per il centro e il sud potrebbe cominciare una fase più stabile e calda, mentre il nord rimarrebbe coinvolto da un abbraccio instabile legato al flusso delle correnti atlantiche, che favorirebbero a tratti nuove condizioni temporalesche.



Tutto questo peraltro sarebbe uno schema tipico della fine di maggio, è tutto il resto del mese che ha stupito per aver proposto costantemente instabilità e temperature al di sotto delle medie.



Insomma si rientra nella normalità che, a fine maggio, per il nord può voler dire ancora temporali, specie a ridosso delle montagne.

E il vero caldo esploderà? Di questo si parla nella consueta rubrica del "fantameteo".



Ecco la SINTESI GRAFICA per i prossimi 7 giorni:

SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 28 MAGGIO:

mercoledì 22 maggio: instabile su estremo nord-est e regioni centrali, specie zone interne con qualche rovescio o spunto temporalesco pomeridiano, tempo migliore altrove. Mite.



giovedì 23 maggio e venerdì 24 maggio: instabile lungo la dorsale appenninica del centro e del sud con locali spunti temporaleschi, bel tempo sul resto del Paese. Dal pomeriggio di venerdì anche qualche temporale possibile lungo le Alpi. Mite o anche un po' caldo nel pomeriggio all'interno.



sabato 25 maggio: al nord un po' di instabilità con annuvolamenti irregolari e rischio di rovesci o temporali, specie a ridosso delle montagne ma nel pomeriggio anche in pianura ma non su coste e Romagna. Al centro nubi in arrivo sulla Sardegna, abbastanza bello altrove, locali temporali nel pomeriggio in Appennino. Al sud bel tempo, nubi in arrivo sulla Sicilia e la Calabria in giornata. Temperature in calo al nord.



domenica 26 maggio: al nord residui annuvolamenti e qualche rovescio o temporale sul Triveneto, specie nel pomeriggio e in montagna, schiarite ad ovest, al centro nubi ovunque, piogge in Sardegna, locali anche sul Lazio e le zone interne appenniniche, peggiora con piogge sulla Sicilia, nubi in aumento anche sul resto del sud con piogge sul Tirreno dalla sera. Temperature in calo.

lunedì 27 maggio: instabile al sud con rovesci e temporali sparsi, qualche nota di instabilità anche al centro, bello al nord. Fresco al sud.



martedì 28 maggio: residua instabilità all'estremo sud, bello altrove, nubi in arrivo sulle Alpi dal pomeriggio. Temperature in aumento.

