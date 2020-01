Meteo a 7 giorni: torna un po' di FREDDO al sud, poi perturbazione in arrivo?

Il 2020 è cominciato all'insegna dell'anticiclone, come in tante circostanze del passato. Tra venerdì 3 e sabato 4 una modesta goccia fredda in quota favorirà un certo aumento della nuvolosità tra nord e centro, ma al massimo ne scaturirà qualche debole pioggia tra Liguria e Toscana, prima che le correnti ruotino da NNE.

La potenziale tempesta dell'Epifania è stata largamente ridimensionata dai modelli e limitata all'inserimento di una massa d'aria fredda sulle nostre regioni meridionali e su parte dell'Adriatico tra domenica 5 e il giorno dell'Epifania.



Subito dopo, cioè da martedì 7 gennaio, un debole fronte atlantico potrebbe intervenire da ovest favorendo precipitazioni sparse in movimento dal Tirreno verso l'Adriatico e qualche debole nevicata sul settore alpino occidentale e centrale.



Al momento sembra questa l'unica concessione dell'alta pressione al dinamismo delle correnti atlantiche, perché per il resto tornerebbe a governare la scena sino al week-end assicurando stabilità, ma favorendo forse anche qualche nebbia sulle pianure.



SINTESI PREVISIONALE sino a martedì 7 gennaio:

venerdì 3 gennaio: nuvolaglia al nord e al centro, qualche piovasco su Liguria e alta Toscana, per il resto asciutto. Soleggiato al sud, temperature in rialzo nei valori minimi, massime in leggero calo sotto la nuvolosità.



sabato 4 gennaio: graduali schiarite su tutti i settori, temperature superiori alle medie del periodo.



domenica 5 gennaio: nuvolaglia di passaggio lungo le regioni adriatiche, in localizzazione al sud, dove si attiveranno forti venti di Tramontana e potranno verificarsi sporadiche precipitazioni, nevose in Appennino oltre i 500m. Tempo migliore sul Tirreno e soprattutto al nord-ovest. Temperature in calo al sud e lungo l'Adriatico.



lunedì 6 gennaio: al sud e sull'Abruzzo ancora tempo instabile, ventoso e freddo con deboli nevicate possibili a quote superiori ai 400m, tempo migliore sul resto del Paese, sereno al nord e sull'alto Tirreno. Temperature in lieve ulteriore calo in Adriatico e al sud, stazionarie altrove. Tendenza a miglioramento.



martedì 7 gennaio: (bassa attendibilità) possibile passaggio di una perturbazione da ovest associata a qualche debole precipitazione, soprattutto su ovest Alpi (nevosa) e sulla fascia ligure e dell'alto Tirreno (piovosa).