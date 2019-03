Meteo a 7 giorni: torna la pioggia GIOVEDI al nord, la settimana prossima su gran parte d'Italia

La seconda perturbazione di marzo è in procinto di interessare le regioni settentrionali e l'alta Toscana. Darà il meglio di sè tra la prossima notte e la mattinata di domani, giovedi 7 marzo.

Il grado di penetrazione del fronte (ancora una volta) non sarà ottimale. Questo impedirà un interessamento democratico del settentrione con alcune aree che probabilmente resteranno a secco.

L'assenza di una depressione al suolo concentrerà i fenomeni soprattutto lungo i rilievi ed i settori dell'alta pianura. Sulle Alpi arriveranno nevicate di un certo peso specie tra Val Sesia, Ossola e Canton Ticino (si legga qui per maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/quanta-neve-cadr-sulle-alpi-proviamo-a-dare-una-stima-/77897/)

Tra venerdi 8 e domenica 10 marzo (la seconda mappa si riferisce al tempo della giornata festiva) avremo sull'Italia un tempo nel complesso variabile e mite, dettato dal transito di correnti di matrice atlantica.

Venerdi e sabato avremo qualche piovasco nelle aree interne del centro e sul nord-est, mentre domenica un po' di nubi riguarderanno le Alpi e le regioni tirreniche con il rischio di qualche locale precipitazione.

Altrove bel tempo o sole oscurato da qualche addensamento di poco conto senza precipitazioni.

Nella giornata di lunedi 11 marzo un veloce fronte freddo determinerà qualche rovescio in veloce transito dal nord-est verso il centro-sud, seguito da un modesto calo delle temperature ed un rinforzo del vento da nord.

Arriveremo così a metà della settimana prossima quando una perturbazione più intensa potrebbe attraversare tutta l'Italia da nord-ovest verso sud-est, apportando un discreto numero di rovesci e nevicate sulle zone alpine ed appenniniche.

La corsa ufficiale del modello americano valida per la notte tra martedi 12 e mercoledi 13 marzo (terza mappa) mostra i fenomeni che dalle regioni di nord-ovest si estenderanno gradalmente a tutte le nostre regioni, sotto l'egida di venti forti e un calo delle temperature.

La mappa della probabilità di pioggia estrapolata per la giornata in parola (mercoledi 13 marzo - quarta mappa) mostra una percentuale medio-alta per il nord e le regioni tirreniche, anche se la massima probabilità sembra concentrarsi sulle Alpi (dove dovrebbe nevicare in maniera anche copiosa).

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momemento ecco la tendenza del tempo per i prossimi sette giorni in Italia.

Giovedi 7 marzo; precipitazioni sparse al nord, specie su Alpi, Prealpi, alta pianura, Appennino Ligure e alta Toscana. Neve sopra i 1300-1500 metri sulle Alpi. Altrove asciutto e anche ben soleggiato specie al sud.

Da venerdi 8 a domenica 10 marzo condizioni di variabilità su tutto il nostro Paese con clima mite e ventoso: addensamenti più compatti al nord-est, medio Tirreno e zone interne con qualche rovescio, altrove tempo asciutto.

Lunedi 11 marzo veloce passaggio di un fronte freddo al centro e al meridione con rovesci seguiti da schiarite; più asciutto il tempo al nord e sulla Toscana, ventoso e lieve calo delle temperature.

Tra martedi 12 e mercoledi 13 marzo peggiora a partire dal nord cin piogge anche intense e temporali, neve abbondante sulle Alpi, ventoso e temperature in calo.

