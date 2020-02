Meteo a 7 giorni: torna la mitezza e qualche passaggio nuvoloso dall'Atlantico

L'urlo della Tramontana che ancora interessa alcune regioni centrali e soprattutto il meridione, nelle prossime ore tenderà a placarsi. Al suo posto arriveranno correnti più tiepide da ovest che agiranno su tutta l'Italia durante il fine settimana.

Si partirà con generali condizioni di tempo buono, come mostra la mappa previsionale simbolica inerente alla giornata di domani, venerdi 7 febbraio:

Notiamo l'Italia baciata quasi per intero dal sole, con gli ultimi refoli settentrionali sulla Puglia in via di attenuazione. Qualche nube si farà vedere nell'arco della giornata sulla Liguria e sull'alto Tirreno, primo segnale del cambio di correnti che interverrà soprattutto durante il week-end.

Il secondo fine settimana di febbraio presenterà difatti caratteristiche di stabilità e un clima piuttosto mite; qualche incertezza, dettata da locali addensamenti, sarà presente al nord, sulla Sardegna e in parte anche sul Tirreno, ma senza velleità piovose (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/Week-end/4/uno-sguardo-al-fine-settimana-abbastanza-mite-e-complessivamente-stabile/84118/)

Successivamente, a partire da lunedi 10 febbraio, avremo una forsennata accelerazione del getto sul nord Europa che piloterà aria molto mite dall'Atlantico verso il nostro Continente. Ecco la mappa sinottica riferita alle ore centrali di lunedi 10 febbraio:

L'Europa centro-settentrionale sarà sconvolta da intense tempeste (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/prossima-settimana-guardate-che-tempeste-sul-nord-europa-/84120/), mentre il Mediterraneo e l'Italia verranno interessate da una circolazione mite e umida occidentale che causerà annuvolamenti e forse anche qualche pioggia al nord e sul Tirreno.

Per un cambiamento un po' più consistente in termini di fenomeni, ma non di freddo, bisognerà aspettare mercoledi 12 febbraio:

Una perturbazione leggermente più intraprendente potrebbe formare una depressione sul Golfo Ligure, ma in veloce transito verso levante nella successiva giornata di giovedi 13 febbraio. In altre parole, si avrebbe un passaggio piovoso da nord a sud (nevoso solo in montagna), ma accompagnato da temperature piuttosto miti.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento, ecco la linea di tendenza del tempo in Italia fino a giovedi 13 febbraio.

Venerdi 7 febbraio: bel tempo ovunque a parte qualche nube sulla Liguria e l'alto Tirreno. Venti da nord in attenuazione ed aumento delle temperature massime ovunque.

Sabato 8 e domenica 9 febbraio: un po' di nubi al nord, sul Tirreno e la Sardegna senza piogge, per il resto soleggiato. Clima nel complesso mite.

Lunedi 10 e martedi 11 febbraio: nubi sparse al nord e sul Tirreno con qualche pioggia locale e brevi nevicate sulle Alpi, per il resto bel tempo. Mite ovunque.

Mercoledi 12 febbraio: peggiora al nord e sulla Toscana con qualche pioggia. Neve sulle Alpi. Altrove ancora asciutto e in parte soleggiato.

Giovedi 13 febbraio: instabile al centro e al sud con precipitazioni e moderati cali termici, più soleggiato il tempo al nord.

Le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI