Meteo a 7 giorni: temporali in pausa nel week-end, ma da lunedi si ricomincia...

Il primo week-end di giugno e dell'estate meteorologica non si farà rimpiangere in fatto di sole e caldo. I temporali verranno ridotti a ruolo di comparsa sulle Alpi e in Appennino nel pomeriggio, mentre il bel tempo dovrebbe dilagare sul resto d'Italia.

Le temperature aumenteranno stante la maggiore presenza del sole, ma non si registreranno punte termiche eccessive. Si tratterà di un caldo abbastanza normale per i primi giorni di giugno.

Tra lunedi 4 e martedi 5 giugno una depressione presente sull'Europa occidentale protenderà la sua "longa manus" in direzione delle regioni settentrionali e parte di quelle centrali; la mappa previsionale riferita alle ore centrali di lunedi 4 giugno mostra un discreto numero di temporali (alternati comunque a pause asciutte) che interesseranno il nord e in parte la Toscana.

Altrove il tempo resterà bello, fatta eccezione per la Sicilia dove transiteranno locali piovaschi, ma con accumuli risultanti molto bassi.

Tempo instabile al nord e su parte del centro anche nella giornata di martedì 5 giugno, mentre tra mercoledi 7 e giovedì 7 giugno (seconda mappa) si avrà una temporanea fase più stabile stante l'arretramento della depressione verso occidente.

Al centro e al sud avremo sole e caldo; al nord tempo in miglioramento con qualche temporale di stagione che si farà vedere solo sulle Alpi durante il pomeriggio.

Sul finire della settimana prossima (terza mappa) nuova recrudescenza instabile nella giornata di venerdì 8 giugno con temporali in arrivo dalle regioni settentrionali, ma in estensione a gran parte d'Italia nei giorni seguenti.

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo fino a venerdì 8 giugno.

Sabato 2 e domenica 3 giugno bel tempo ovunque e abbastanza caldo; qualche temporale pomeridiano solo su Alpi e Appennini, in attenuazione in serata.

Lunedi 4 e martedi 5 giugno: tempo instabile al nord e sull'Appennino settentrionale con temporali sparsi specie in prossimità delle zone montuose. Sul resto d'Italia bello e caldo.

Mercoledi 6 e giovedì 7 giugno: bel tempo e caldo ovunque a parte qualche temporale sulle Alpi nel pomeriggio.

Venerdì 8 giugno: nuovi temporali al nord e su parte del centro, bello altrove.