METEO A 7 GIORNI: temporali in arrivo tra mercoledÃ¬ e giovedÃ¬ nelle zone interne

Una figura di alta pressione interessa già da alcuni giorni il bacino centrale ed orientale del Mediterraneo, accompagnata da un profilo delle temperature in graduale rialzo col passare del tempo. Questo anticiclone porta ancora temperature elevate al centro ed al sud ma sarà in parte destinato ad attenuarsi, lasciando il posto ad una situazione di instabilità che si farà sentire soprattutto nelle zone interne dell'Appennino tra giovedì e venerdì prossimo. In queste due giornate alle quote superiori troveremo infatti una blanda circolazione depressionaria lasciata in eredità dalla frontolisi di una perturbazione atlantica che sta interessando l'Europa occidentale proprio in queste ore. Sul nostro Paese non è previsto l'arrivo di alcun corpo nuvoloso organizzato, quello che commenteremo è una situazione di instabilità che potrà manifestarsi grazie al contributo offerto dall'irraggiamento solare diurno. Ecco dove potranno manifestarsi i temporali nella giornata di giovedì:

Lo sviluppo degli eventi riferito al prossimo weekend, porterà un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centrale e sul Mediterraneo, preludio ad un fine settimana tutto sommato abbastanza tranquillo. Qualche temporale potrà insistere lungo la fascia alpina e prealpina, mentre condizioni soleggiate saranno prevalenti sulle rimanenti regioni. Le temperature risulteranno ancora estive. Ecco la previsione sinottica prevista dal modello americano per domenica 25 agosto:

Dando un occhio al tempo previsto all'inizio della prossima settimana, lo scenario disegnato dai modelli questo pomeriggio rimane ancora abbastanza incerto; situazione sinottica generale ancora governata dall'alta pressione, tuttavia abbiamo un punto di incertezza rappresentato da una nuova circolazione depressionaria che potrebbe avere la forza di raggiungere l'Europa occidentale, dando luogo ad un cambiamento delle condizioni atmosferiche nel lungo termine. Approfondimenti nella rubrica fantameteo.

Sintesi previsionale da mercoledì 21 a martedì 27:

Mercoledì 21 spunti di instabilità pomeridiana sulle Alpi centro-orientali, tempo soleggiato sulle rimanenti regioni con temperature estive.

Giovedí 22 condizioni di tempo soleggiato, sviluppo di temporali durante le ore pomeridiane lungo la dorsale appenninica, con fenomeni più intensi ed estesi sull'Appennino centrale. Pomeriggio irregolarmente nuvoloso lungo le coste. Lieve flessione termica.

Venerdì 23 ancora temporali a sviluppo pomeridiano lungo la dorsale appenninica, soleggiato lungo le coste. Caldo moderato.

Sabato 24 e domenica 25 due giornate di tempo soleggiato estivo con qualche spunto temporalesco soltanto lungo le Alpi.

Con l'inizio della prossima settimana si rinnovano condizioni di instabilità con possibili temporali al nord, tempo estivo sul resto delle regioni.