Meteo a 7 giorni: temporali e frescura in arrivo, ma il week-end?

Partiamo con le certezze: la rinfrescata con annessi rovesci e temporali prevista tra mercoledì e giovedì sull'insieme del Paese. Era prevista da giorni, sta trovando conferma nei modelli matematici emissione dopo emissione.



L'estate classica insomma dovrebbe andare in pensione, ma lasciare comunque in eredità un anticiclone ormai anacronistico per il periodo, che dovrebbe cedere il passo a qualche situazione autunnale vera e propria, cioè accompagnata da precipitazioni trasportate dalle grandi perturbazioni atlantiche.



E' vero che nel recente passato l'alta pressione si è mangiata anche una grossa fetta di ottobre, concedendo alle piogge solo qualche giornata di novembre, ma ogni stagione fa storia a sé e in questo momento, dove molte regioni non sperimentano piogge da diverso tempo, sarebbe importante che la situazione si sbloccasse.



Il dilemma è allora proprio rappresentato dalla tenuta dell'anticiclone per la prossima settimana: consentirà il passaggio di saccature, almeno al nord, tanto per cominciare? Su questo punto i modelli litigano. Risulta possibilista l'americano, scettico l'europeo, altri modelli quasi non schierano, e il rischio è un sostanziale "nulla di fatto".



Resta comunque da sottolineare che se il sabato trascorrerà all'insegna del sole, la domenica invece potrà essere disturbata dal tentativo di una saccatura di raggiungere perlomeno il nord-ovest, la Sardegna e la Toscana, favorendo annuvolamenti ed anche qualche sporadica precipitazione, senza però poi riuscire ad incidere veramente nello stato del tempo dei giorni successivi.



SINTESI PREVISIONALE SINO A MARTEDI 24 SETTEMBRE:

mercoledì 18 settembre: arrivo di rovesci e temporali su Triveneto ed Emilia-Romagna, poi anche sul resto del nord tra pomeriggio e sera, ma più attenuati, peggiora anche su Toscana, Umbria e Marche con arrivo di rovesci o dei primi focolai temporaleschi e temperature in calo, altrove ancora bel tempo e caldo.



giovedì 19 settembre: nuvolaglia al nord-ovest per venti da est ma con scarse piogge, schiarite al nord-est ma con bora fresca, instabile al centro con rovesci temporaleschi sparsi, specie su Lazio ed Abruzzo, nubi in diradamento su Toscana, Marche ed Umbria dal pomeriggio. in Sardegna nuvolaglia sull'est dell'isola ma con scarse piogge, più sole ad ovest e a sud. Al meridione peggiora con rovesci e temporali sparsi, specie su Molise, Lucania, poi Campania e Puglia. Temperature in generale calo.



venerdì 20 settembre: risveglio fresco ovunque ma soleggiato, residui annuvolamenti solo al sud, specie su Salento, Calabria tirrenica e Sicilia con annessi rovesci, ma con tendenza a miglioramento, un po' di nubi su est Sardegna.



sabato 21 settembre: bel tempo salvo parziali addensamenti sulla Sardegna. Temperature in rialzo nei valori massimi.



domenica 22 settembre: nuvolaglia su Sardegna, Toscana, nord-ovest con qualche pioggia o rovescio possibile, specie in mare aperto e su ovest Alpi, bel tempo o cielo velato altrove. Temperature in calo nelle zone soggette a maggiore nuvolaglia.



lunedì 23 settembre: parziali annuvolamenti al nord ma senza pioggia, bel tempo altrove, clima mite. Attendibilità bassa.



martedì 24 settembre: prevalenza di sole ovunque, salvo addensamenti temporanei al nord, specie sulla Liguria. Attendibilità bassa.