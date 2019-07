Meteo a 7 giorni: temporali e CALO TERMICO nel corso della settimana

Nei prossimi giorni una circolazione di aria instabile è prevista raggiungere le regioni dell'Italia centrale e settentrionale con dei nuovi temporali in vista soprattutto tra venerdì e domenica prossima. A poche ore di distanza dall'impulso che ci sta interessando attualmente, una nuova perturbazione viene ormai confermata dai modelli entro il prossimo fine settimana. Si tratta di un impulso in arrivo dai quadranti settentrionali, e sarà pertanto accompagnato da una diminuzione della temperatura che si farà sentire entro domenica prossima su tutto il territorio nazionale. Ecco le anomalie di temperatura previste sull'Italia dal modello europeo per domenica 14 luglio. Riduzione del quadro termico generale che riuscirà a spingersi anche sulle regioni del Mezzogiorno:

Tirando le somme, a differenza delle aspettative iniziali, il tempo previsto sul nostro Paese in questa prima metà di luglio, potrebbe rivelarsi più instabile rispetto a quanto ci si potesse immaginare . Infatti è prevista una modifica sostanziale della circolazione sinottica su ampia scala europea, con la presenza di una figura di alta pressione che tenderà a prediligere l'oceano Atlantico, lasciando in tal modo libero spazio alle correnti settentrionali più fresche Instabili di raggiungere l'Europa centrale ed il Mediterraneo. Ecco la circolazione prevista dal modello americano nelle prime ore di domenica 14 luglio:

Come detto, tra venerdì 12 e domenica 14 i temporali tenderanno a prediligere ancora una volta le regioni orirntali del Paese, con fenomeni che torneranno a colpire il Triveneto, poi i settori del medio e forse del basso Adriatico ed i versanti jonici. La perturbazione che sta interessando proprio in queste ore lo stivale italiano, avrà il merito di smorzare un po' di contrasti, in tal modo "mitigando" il rischio di nuovi episodi violenti e dannosi. Il tempo inaffidabile potrebbe prolungarsi sul nostro stivale anche all'inizio della prossima settimana soprattutto sul Mezzogiorno. Ecco la previsione del modello americano riferita a lunedì 15 luglio: