METEO A 7 GIORNI: tempo soleggiato e caldo estivo ma con qualche temporale sui rilievi

Una figura di alta pressione interessa il continente europeo presentando un punto di massima forza sul Mediterraneo centro occidentale ma estendendo la sua influenza anche al nostro Paese. Alle quote superiori abbiamo ancora una residua circolazione di venti nord-orientali leggermente meno caldi che nei prossimi giorni favoriranno lo sviluppo di alcuni temporali sparsi nelle zone interne e montuose. Lo sviluppo di questi temporali cosiddetti "termoconvettivi", sarà favorito dall'intenso surriscaldamento del suolo con cui avremo a che fare in queste giornate di anticiclone. Questo è l'apice della stagione estiva e sarà anche il momento in cui potremo approfittare di queste belle giornate per andare qualche giorno al mare, oppure concedersi una gita fuori porta.

Sul piano termico dobbiamo segnalare i valori piuttosto intensi di caldo nelle zone interne del centro e del sud Italia con punte sino a +35°C. Tra i settori maggiormente predisposti al caldo intenso segnaliamo le valli interne di Umbria e Toscana, il settori interni di Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, nonchè le due isole maggiori. Caldo intenso anche sulla Valpadana.

L'instabilità potrà manifestarsi soprattutto durante le ore pomeridiane e serali sulla fascia alpina e prealpina e sulla dorsale appenninica. I fenomeni non riusciranno comunque a conquistare le zone di pianura adiacenti.

Sintesi previsionale da giovedì 26 a mercoledì primo agosto:

Giovedì 26 sole e caldo lungo le coste e sulle aree pianeggianti. Qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi.

Venerdì 27 giornata di tempo stabile estivo, temperature elevate. Qualche temporale sui rilievi di Alpi ed Appennino.

Sabato 28 e domenica 29 persistono condizioni estive su tutto il Paese. Temperature elevate sull'interno con picchi sino a 35 gradi. Qualche temporale sui rilievi.

Lunedì 30, martedì 31, mercoledì primo agosto, tempo stabile e caldo su tutte le regioni. Spunti occasionali di instabilità soltanto sui rilievi.