METEO a 7 giorni: tempo "selvaggio" sull'Italia per diversi giorni

Buumm! Buumm! Tuoni e fulmini, locali grandinate, raffiche di vento, rovesci e sbalzi termici: il menu per i prossimi giorni prevede questo e solo qualche timida finestra soleggiata per circa una settimana. Maggio finirà turbolento e probabilmente anche sotto media sull'insieme del Paese.



Si comincerà questa sera con una scarica di temporali a ridosso dei rilievi del nord che potrebbero proseguire sino a notte, altri ne scoppieranno sabato 25 nel corso della giornata sia al nord che lungo la dorsale appenninica del centro, perché l'ansa depressionaria presente sulla Penisola diverrà una voragine, alimentata da aria fredda in discesa dal nord ovest del Continente.

In seno a quell'aria fredda ecco presentarsi un vortice in quota in grado di inserirsi a ridosso della Sardegna entro sabato sera, determinando un netto peggioramento sulle isole maggiori e poi su tutto il centro e il sud nella giornata di domenica, in lenta risalita verso il settentrione.



Lunedì 27 quasi tutto il Paese sperimenterà alcune precipitazioni in risalita da sud verso nord, mentre per martedì 28 i fenomeni dovrebbero concentrarsi progressivamente sulle regioni settentrionali.



E proprio il nord sarà raggiunto entro mercoledì mattina da una saccatura stretta, colma di aria fredda, che darà luogo a rovesci e temporali anche di forte intensità, a causa dell'approfondimento di un minimo pressorio al suolo, che esalterà la fenomenologia. Qui la carta barica prevista dal modello americano proprio per l'alba di mercoledì 29 maggio:





Dietro la saccatura ecco affluire aria ulteriormente fresca su gran parte del Paese e così entro giovedì 30 ci sarà un ulteriore passaggio di temporali tra nord-est, centro e sud, prima di un miglioramento atteso entro venerdì 31 maggio.



Qui la sintesi grafica per i prossimi 7 GIORNI:

SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 31 maggio:

sabato 25 maggio: instabile al nord e lungo la dorsale appenninica del centro con temporali sparsi, specie nel pomeriggio-sera, peggiora sulla Sardegna e la Sicilia entro sera con rovesci e temporali, in estensione a tutto il sud entro notte.

domenica 26 maggio: moderato maltempo al centro e al sud con molte nubi, rovesci e brevi temporali, al nord irregolarmente nuvoloso con tendenza a piogge sull'Emilia-Romagna e poi sulla bassa Valpadana in genere. Temperature in calo.



lunedì 27 maggio: instabile ovunque con momenti piovosi alternati a schiarite, fenomeni più probabili su nord-est, regioni centrali, est Lombardia, schiarite in arrivo su isole e meridione. Temperature invariate.



martedì 28 maggio: instabile con rovesci e temporali sparsi al nord, variabile al centro con locali temporali in Appennino, più sole su pianure, coste e Sardegna, schiarite al sud.



mercoledì 29 maggio: forte maltempo al nord con piogge, temporali e spruzzate di neve sulle Alpi oltre i 2000m, in giornata fenomeni in localizzazione su Venezie ed Emilia-Romagna, poi in spostamento verso il centro, ancora parziali schiarite al sud. Temperature in forte calo al nord.



giovedì 30 maggio: migliora al nord-ovest, instabile sul resto del Paese con rovesci e temporali alternati a schiarite, ventoso e fresco.



venerdì 31 maggio: residui fenomeni al sud e lungo l'Adriatico, bello altrove, ancora ventilato e relativamente fresco.

