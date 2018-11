Meteo a 7 giorni: tempo mutevole, tra schiarite e fasi piovose

Scende la pioggia portata da una debole perturbazione al nord-ovest e sull'alto/medio Tirreno...ma già si guarda al prossimo sistema frontale che impegnerà parte dell'Italia nella giornata di venerdì 23 novembre.

La mappa a lato riassume i fenomeni attesi nella giornata in parola; in evidenza le piogge anche abbondanti che si prevedono sulla Liguria e le nevicate che imbiancheranno la chiostra alpina al di sopra degli 800-1000 metri a ponente e 1200-1300 metri a levante.

Il meridione, le Isole e parte del centro resteranno in attesa, ma verranno interessate nella giornata di sabato 24 novembre, stante il movimento della perturbazione verso levante.

...e la domenica? Non farà tempo a passare questa perturbazione che dietro ne incalzerà un'altra, molto veloce; inizierà a dare effetti al nord-ovest in serata e tra la notte e la mattinata di lunedi sarà già sulle regioni centro-meridionali.

Il treno di perturbazioni che interesserà l'Europa centrale e parte del nostro Paese è ben visibile nella seconda mappa, valida per le ore centrali di domenica 25 novembre.

Notate l'alta pressione che sarà disposta su lidi molto settentrionali, in prossimità della Scandinavia.

Tra martedi 27 e mercoledi 28 novembre (terza mappa), una depressione molto intensa potrebbe entrare sul Continente dispensando maltempo e vento forte anche in Italia, ma in un contesto non freddo.

Il groviglio di isobare identifica forti gradienti orizzontali, in altre parole venti molto forti che si arricceranno attorno al minimo.

Oltre ad avere piogge intense al centro-nord, potrebbe nevicare in maniera abbondante sulle Alpi a quote medie...una buona notizia per gli operatori turistici del settore.

RIASSUMENDO: giovedì 22 novembre variabilità con clima mite e basso rischio di pioggia ovunque.

Venerdì 23 novembre: maltempo al nord e al centro con piogge e neve sulle Alpi, in attesa le altre regioni. Calano le temperature al nord, mite altrove.

Sabato 24 novembre: migliora al nord-ovest e Sardegna, instabile sul resto d'Italia con piogge e rovesci in attenuazione a fine giornata ad iniziare dal Tirreno, clima abbastanza mite e ventoso.

Domenica 25 novembre: instabile al meridione e sulle Isole con rovesci, asciutto sul resto d'Italia; peggiora al nord-ovest in serata con piogge sparse e neve sulle Alpi, clima non freddo.

Lunedi 26 e martedi 27 novembre complessiva variabilità con clima ventoso e qualche pioggia locale sul Tirreno. Mite.

Mercoledi 28 novembre: maltempo al nord e al centro con piogge e vento forte, neve sulle Alpi, altrove ancora asciutto e mite.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive