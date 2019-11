Meteo a 7 giorni: tempo da LUPI! Ombrelli aperti in pianura, spazzaneve in azione nelle Alpi

Non si ferma più. L'Atlantico è scatenato, quasi volesse vendicarsi nei confronti di un'alta pressione ostinata, che per molti mesi all'anno ormai gli ruba la scena mediterranea.



Ci aspetta un tempo da lupi insomma: il vortice ciclonico attualmente presente sul basso Tirreno esaurirà la sua furia nel corso di mercoledì, ma già da giovedì sera al nord-ovest si affaccerà una nuova importante struttura depressionaria che colpirà tutto il settentrione e le regioni centrali tirreniche, Sardegna compresa, allontanandosi solo dal pomeriggio di venerdì verso nord-est.

E non finirà cosi: il vortice ciclonico finirà per partorire un'altra depressione al suolo nel corso del fine settimana, questa volta diretta dal medio Tirreno verso la Valpadana, condizionando pesantemente la domenica al nord con tanta neve in arrivo a quote anche relativamente basse sulle Alpi e nubifragi su pianure e coste, grossi temporali sono attesi sul medio e alto Tirreno.

Lunedi 18 un'ennesima perturbazione prenderà corpo nel Mediterraneo interessando tutto il nord e gran parte del centro, specie i versanti tirrenici e la Sardegna. Solo da martedì 19 novembre è attesa una parziale tregua ma l'Italia seguiterà ad essere abbracciata da un canale depressionario, foriero di ulteriore instabilità.

L'ombrello sia dunque vostro fedele compagno al nord e al centro; solo al sud infatti, dopo la tempesta in atto, la furia del maltempo si placherà un po'. Infatti il meridione rimarrà ai margini di questa nuova depressione e vedrà affluire anche aria relativamente più mite.



SINTESI PREVISIONALE sino a MARTEDI 19 NOVEMBRE:

mercoledì 13 novembre: instabile su gran parte del Paese con piogge sparse e qualche rovescio anche temporalesco, spruzzate di neve su centro-est Alpi oltre i 1200m, schiarite a tratti anche ampie, specie al nord-ovest. Attenuazione dei venti tempestosi nel corso della giornata al centro e al sud.



giovedì 14 novembre: nella prima parte della giornata passaggio instabile su medio e basso Tirreno con piogge e temporali sparsi, specie sulla Campania, coinvolto anche il nord della Sicilia, tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera; per il resto dapprima bel tempo, poi peggioramento al nord-ovest con piogge battenti e nevicate sulle Alpi oltre i 700-800m, peggioramento in nottata anche sulla Toscana e la Sardegna, oltre che sul resto dell'arco alpino.



venerdì 15 novembre: passaggio del fronte perturbato tra nord e centro con piogge, temporali, nevicate sulle Alpi oltre gli 800-1000m ma localmente anche più in basso, schiarite sul nord-ovest dal pomeriggio, poi anche in Sardegna. Tempo migliore al sud pur in un contesto variabile. Freddo umido al nord.



sabato 16 novembre: dopo una tregua temporanea, nuovo maltempo in attivazione al centro e sulla Sardegna, in estensione verso nord in serata con precipitazioni. Ritorno della neve sulle Alpi nella notte su domenica. Asciutto al sud con prevalenza di schiarite.



domenica 17 novembre: maltempo al nord e al centro con piogge e temporali, nevicate sulle Alpi oltre i 700-800m, ancora freddo al nord e fresco al centro, tempo migliore al sud.



lunedì 18 novembre: altro peggioramento al nord, al centro e sulla Campania con piogge diffuse, limite della neve oltre i 1000m sulle Alpi, i 1300-1400m in Appennino. Più a sud ancora asciutto o solo fenomeni sporadici.



martedì 19 novembre: parziale tregua del maltempo.

---------------------------------------------------------------------------