Meteo a 7 giorni: TEMPESTE autunnali ancora scatenate per alcuni giorni

Le tempeste autunnali da sempre fanno parte della storia del nostro Paese. Spesso l'alta pressione ha come soffocato la vivacità della natura, che non riusciva ad esprimersi alle nostre latitudini.



Immaginate infatti solo per un attimo se l'anticiclone si prendesse una lunga vacanza e lasciasse spazio alle scorribande atlantiche, così come si verificano ad esempio all'altezza del Regno Unito o dell'Islanda, si parlerebbe di fine del mondo imminente su tutti i media.



La natura addomesticata non esiste, è un'invenzione dell'uomo moderno. Ne avremo ancora una prova nelle prossime ore e ancora durante il fine settimana, con una depressione indiavolata a danzare su mezzo Stivale, con sbalzi termici, piogge e tanta neve sulle Alpi a quote decisamente variabili tra sabato e domenica.



Altra instabilità è attesa tra lunedì e martedì, poi le grandi depressioni atlantiche riusciranno a spingere aria umida ma non fredda solo sulle nostre regioni settentrionali e la Toscana, risparmiando il resto del Paese, dove oltretutto si registrerà un importante rialzo termico.



SINTESI GRAFICA sino a GIOVEDI 21 NOVEMBRE:

SINTESI PREVISIONALE sino a GIOVEDI 21 NOVEMBRE:

venerdì 15 novembre: al mattino maltempo in rapido trasferimento sul nord-est e sulle regioni centrali, specie del versante tirrenico con piogge, temporali e neve sulle Alpi oltre i 700-1000m, instabile sul nord-ovest con fugaci schiarite ed ulteriori rovesci in vista nel corso della giornata, nevosi a quote collinari, segnatamente su Piemonte, Valle d'Aosta ed alta Lombardia. Al sud rovesci possibili sulla Campania, solo nubi sparse altrove ma con tempo asciutto. Temperature in calo nei valori massimi sotto precipitazioni.



sabato 16 novembre: ancora maltempo al centro e sulla Sardegna con piogge e temporali, al nord nuvolaglia con ricaduta piovosa dapprima sul nord-est e l'Emilia-Romagna e poi sul nord-ovest con limite della neve tra 700 e 1000m in serata sulle Alpi. Al sud nubi e qualche pioggia possibile tra Campania e Molise, più asciutto sul resto del meridione. Scirocco in nuova attivazione in Adriatico.



domenica 17 novembre: su gran parte d'Italia tempo molto instabile, a tratti perturbato, con piogge e rovesci, anche temporaleschi; limite della neve sulle Alpi al mattino sui 700-900m ad ovest, sui 1200-1300m sui settori centrali ed area dolomitica, oltre i 1600m sulle Prealpi venete e friulane. A tratti schiarite, specie al sud. Nel pomeriggio-sera ancora precipitazioni sparse, più diffuse al nord (ma previsione da affinare) e limite della neve in lieve calo su tutti i settori, specie su quelli centrali ed orientali dove terminerà l'influsso sciroccale.



lunedì 18 novembre: moderato maltempo al nord, al centro e sulla Campania con piogge e rovesci, limite della neve tra 800 e 1200m, sul resto del sud nuvolosità irregolare con tendenza a locali rovesci. Temperature in lieve calo al nord e al centro, stazionaria al sud.



martedì 19 novembre: migliora al nord, ancora instabile al centro e peggiora moderatamente al sud con rovesci sparsi e qualche temporale. Temperature in calo al sud, in aumento al nord, stazionarie al centro.



mercoledì 20 novembre e giovedì 21 novembre: al nord e sulla Toscana nuvoloso con piogge sparse e limite della neve in rialzo oltre i 1500m, sul resto del Paese passaggi nuvolosi in un contesto mite e con prevalenza di schiarite.