Meteo a 7 giorni: tanta variabilità, poi anche la NEVE in Appennino

Un po' di movimento ci sarà e anche un po' d'inverno; non si tratterà di episodi di grande rilevanza ma comunque degni di nota. Sono le uniche concessioni dell'alta pressione, pertanto è meglio approfittarne.



Andiamo con ordine. Siamo in attesa di un blitz instabile tra la notte e la giornata di venerdì, che coinvolgerà soprattutto le nostre regioni di nord-est, poi centro e sud, con un passaggio di rovesci che entro sera si attesteranno già tra Jonio, Albania e Grecia. Lungo le Alpi ci scapperà anche qualche nevicata passeggera mediamente oltre i 1000m.



Subito dopo riecco il nostro bell'anticiclone riproporsi a stabilizzare la situazione su tutto il Paese, determinando ancora valori termici superiori alle medie del periodo. Da domenica però aria umida tenderà a coinvolgere la Liguria e l'alta Toscana, prodromo di un modesto peggioramento che interverrà soprattutto tra lunedì e martedì, quando una perturbazione forzerà il blocco dell'anticiclone.



In quel frangente si registreranno piogge su Levante ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna, basso Veneto, Toscana e zone interne del centro . Dietro al fronte però comincerà ad affluire aria progressivamente più fredda che entro mercoledì avrà invaso quasi tutto il Paese, favorendo l'accentuazione di condizioni di instabilità, specie al centro e al sud, ma in particolare lungo il versante adriatico e sul meridione.



Non mancherà qualche nevicata lungo la dorsale appenninica, dapprima oltre i 1000-1200m, poi con arrivo di aria ulteriormente fredda, attesa tra giovedì e l'alba di venerdì, la quota neve si attesterà attorno ai 400-500m su Marche, Abruzzo, Molise, Reatino e Casentino, oltre i 600m sull'Appennino meridionale, rinforzeranno i venti un po' ovunque e si avrà la sensazione di vivere un episodio invernale, sebbene moderato.



Qui una mappa delle temperature previste a 1500m sull'Italia alle 19 di giovedì 20 febbraio, notate il vortice ciclonico centrato sullo Jonio:

IN SINTESI il tempo sino a giovedì 20 febbraio:

venerdì 14 febbraio: sarà un San Valentino con tempo generalmente buono al nord, instabile al centro e al sud, dove non mancheranno nubi e rovesci che, entro sera, si localizzeranno sul settore jonico, per poi abbandonare definitivamente il Paese.



sabato 15 febbraio: bel tempo ovunque, locali nebbie sulle pianure ma anche sulle coste del Tirreno e dell'alto Adriatico. Temperature miti in quota, al sud e sulle isole.



domenica 16 febbraio: sulla Liguria di Levante e sullo Spezzino nubi in aumento con sporadici piovaschi verso sera, bel tempo sulle altre zone, ancora temperature miti, specie al centro e al sud, locali nebbie mattutine su pianure e coste.



lunedì 17 febbraio: nuvolaglia irregolare al nord con piogge sparse su Liguria e Lombardia, poi basso Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Tempo asciutto sul resto del nord e del centro, bello e mite al sud.



martedì 18 febbraio: nuvolosità irregolare al nord e al centro senza fenomeni di rilievo, neve sui settori alpini di confine dove premerà aria fredda, che sfonderà in serata sul settentrione e lungo il medio Adriatico, accentuando un po' l'instabilità atmosferica. Al sud ancora tempo buono.



mercoledì 19 febbraio: al nord nubi sparse ma prevalenza di schiarite e tempo asciutto con un po' di freddo moderato, al centro e al sud tempo instabile e ventoso con rovesci sparsi, anche temporaleschi, nevosi in Appennino oltre i 1000m, temperature in calo.



giovedì 20 febbraio: sul medio Adriatico, il Reatino e il meridione molte nubi con rovesci intermittenti, nevosi oltre i 400-500m su Marche ed Abruzzo, oltre i 600m sull'Appennino meridionale, parzialmente nuvoloso su medio ed alto Tirreno e Sardegna, bello al nord; piuttosto ventoso e freddo ovunque (moderato).

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------