Meteo a 7 giorni: sussulto AUTUNNALE nei primi giorni di ottobre?

Un'Italia piena di sole spicca nella prima mappa valida per la giornata di domani, giovedì 27 settembre.

Dopo il raffreddamento causato dall'ingresso di correnti orientali sul Bel Paese, l'alta pressione si impossesserà dello scacchiere italico per un paio di giorni, determinando cieli tersi e un generale aumento delle temperature massime.

Dal punto di vista fenomenologico, l'autunno resterà fermo al palo almeno fino alla giornata di sabato 29 settembre; qualche rovescio potrebbe interessare l'estremo sud mentre altrove sarà il sole a dominare la scena meteorologica.

Nella giornata di domenica 30 settembre (seconda mappa) l'alta pressione inizierà a mollare la presa, in un primo tempo da est (con la formazione di una depressione sullo Ionio) ed in una seconda fase anche da nord-ovest.

Notate la perturbazione che si riuscirà ad infilarsi tra le Isole Britanniche e la Francia, seguita da aria più fredda; secondo le elaborazioni odierne, il fronte sopra citato punterà verso il Mediterraneo formando una depressione foriera di maltempo nei primi giorni della settimana prossima.

C'è ancora molta incertezza per stabilire il punto esatto dove si formerà il minimo barico. Molte elaborazioni lo danno tra il Mar Ligure e la Corsica (terza mappa), ma la sua posizione oscillerà molto nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Mai come in questa circostanza sarà d'uopo seguire i nostri aggiornamenti che verranno emessi sulla base delle prossime uscite modellistiche.

RIASSUMENDO: fino a sabato 29 settembre bel tempo quasi ovunque e temperature in aumento, ma senza episodi di caldo in Italia. Qualche pioggia potrebbe interessare l'estremo sud tra venerdì e sabato, per il resto tempo asciutto.

Domenica 30 settembre qualche rovescio al sud e sulle Alpi, per il resto ancora bel tempo e clima gradevole di giorno.

Da lunedi 1 fino a mercoledi 3 ottobre probabile formazione di una depressione sulla nostra Penisola foriera di condizioni perturbate e fresche su molte regioni, ma per i dettagli vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.