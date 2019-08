Meteo a 7 giorni: stabile e caldo sul Mezzogiorno, qualche temporale al nord

Proprio adesso mentre vi stiamo scrivendo, un veloce impulso di instabilità si sta spostando dall'Europa occidentale verso l'Europa centrale. La coda di questo sistema frontale è prevista sfiorare le regioni settentrionali a cavallo tra la prossima notte e la giornata di domani, venerdì 2 agosto. Nuovi temporali sono previsti lungo la fascia alpina e prealpina, con probabili sconfinamenti nel primo pomeriggio di venerdì sulle pianure del nord est . Qualcuno di questi temporali potrebbe risultare anche intenso. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello Meteolive per il pomeriggio di venerdì:

Questo esordio di agosto presenta una circolazione assai diversa rispetto a quella che abbiamo sperimentato in luglio, le correnti occidentali oceaniche riprendono le redini di comando, traghettando l'Europa verso un periodo variabilità. Come sovente accade in queste situazioni, il Mediterraneo sperimenterà le conseguenze portate ancora una volta dall'alta pressione che in questo caso tenderà ad espandersi sul Mediterraneo centrale ed orientale, una profonda differenza rispetto alle fasi anticicloniche di giugno e luglio che invece prediligevano l'Europa occidentale. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 4 agosto:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto la prossima settimana, continua a destare la nostra attenzione la fervente attività depressionaria messa in luce dal modello americano e dal modello europeo sul comparto nord occidentale europeo. Questa circolazione di bassa pressione riceverà ulteriori contributi d'aria fredda in arrivo da una seconda depressione sulla Penisola Scandinava, un elemento importante che potrebbe decidere le sorti del tempo italiano nella prima decade di agosto. Alcune proiezioni deterministiche mettono in luce la possibilità di una nuova perturbazione espressamente indirizzata alle regioni del nord tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto. Ecco la previsione del modello americano riferita al prossimo mercoledì:

Sintesi previsionale da venerdì 2 a giovedì 8 luglio:

Venerdì 2 temporali in arrivo lungo la fascia alpina e prealpina, in sconfinamento nelle pianure del Triveneto entro il primo pomeriggio. Tempo stabile e soleggiato al centro ed al sud con picchi termici elevati.

Sabato 3 e domenica 4 l'anticiclone rinforza anche al nord. Ne consegue un weekend di tempo soleggiato su tutto il Paese.

Lunedì 5 e martedì 6 qualche temporale in arrivo di nuovo lungo l'arco alpino, soleggiato altrove con temperature calde.

Mercoledì 7 e giovedì 8 temporali in arrivo al nord, nubi di passaggio al centro soleggiato al sud.