METEO A 7 GIORNI: spunti di instabilità nell'entroterra, più sole lungo le coste

Proprio in queste ore una circolazione blandamente ciclonica alle quote superiori, sta interessando lo stivale italiano, portando un'incremento dell'instabilità con temporali lungo i rilievi montuosi. Questa circolazione porta inoltre un rinforzo della ventilazione nord-orientale che si manifesta soprattutto sulle regioni del nord e del centro, lungo le coste del Mar Ligure e dell'Alto Adriatico, sono presenti raffiche intense di Bora e Tramontana. L'azione portata da questa goccia fredda si farà sentire anche nella giornata di domani, venerdì 23, attraverso nuovi temporali previsti svilupparsi lungo la dorsale appenninica ed anche lungo le Alpi. Alcuni di questi temporali potrebbero risultare particolarmente intensi soprattutto, nella parte centrale dell'Appennino, con particolare riferimento delle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per domani pomeriggio:

Lo sviluppo successivo degli eventi, porterà un nuovo rinforzo dell'alta pressione sull'Europa, una figura estesa che governerà il tempo del nostro continente ancora per diversi giorni. Nonostante la presenza dell'alta pressione, il tempo sul nostro Paese farà fatica a rimarginarsi completamente, nelle zone interne montuose saranno infatti ancora possibili locali manifestazioni temporalesche ad evoluzione pomeridiana. Ecco la previsione del modello americano riferita a domenica 25:

Con l'inizio della prossima settimana i modelli confermano un nuovo tentativo di attacco all'estate mediterranea, attraverso lo sviluppo di una depressione sull'Europa occidentale. Questa depressione tenderà ad evolvere molto rapidamente in un cosiddetto "cut-off", cioè un minimo chiuso di bassa pressione che potrebbe portare qualche annuvolamento al nord e sulla Sardegna nella giornata di martedì 27 agosto. Con tutta probabilità saranno necessari ancora diversi tentativi prima di abbattere il muro anticiclonico, permettendo lo sviluppo di una perturbazione più organizzata sul Mediterraneo. Ecco la previsione Ensemble del modello americano riferita a mercoledì 28:

Sintesi previsionale da venerdì 23 a giovedì 29:

Venerdì 23 nuvolosità irregolare soprattutto al centro ed al nord con sviluppo di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Qualche temporale anche sulle Alpi. Temperature più gradevoli.

Sabato 24 spunti temporaleschi lungo la fascia alpina e appenninica prevalenza di sole lungo le coste e nelle pianure. Temperature stazionarie.

Domenica 25 insiste qualche spunto temporalesco pomeridiano lungo le dorsali montuose, mentre sulle località pianeggianti e costiere le condizioni saranno soleggiate. Temperature in rialzo.

Lunedì 26 ancora possibilità di qualche temporale lungo le Alpi, maggiori schiarite altrove. Caldo.

Martedì 27 frange nuvolose raggiungono le regioni del nord e la Sardegna, con qualche sporadica precipitazione. Possibili ancora i temporali nelle zone montuose. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 e giovedì 29 giornate di tempo soleggiato e caldo. Spunti temporaleschi sui rilievi.