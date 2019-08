Meteo a 7 giorni: soleggiato con qualche spunto di instabilitÃ  al nord

Nel prossimo futuro l'anticiclone garantirà ancora condizioni di tempo in gran parte stabile, con un nuovo picco di calore previsto nei primi giorni della prossima settimana soprattutto al centro ed al sud. Si tratta dell'ennesima offensiva di tempo stabile portata dall'alta pressione africana che torna a conquistare il nostro Paese dopo un breve periodo di assenza. Il nuovo anticiclone sembra comunque avere una durata limitata, con effetti circoscritti soprattutto al tempo delle regioni centrali e meridionali, mentre al nord già tra martedì e mercoledì prossimo una modesta perturbazione potrebbe portare un incremento dell'instabilità a carattere temporalesco. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 21 agosto, temporali che ritornano probabili lungo la fascia alpina e prealpina:

A livello sinottico generale, il tempo previsto sull'Europa nella prossima settimana, sarà caratterizzato da un nuovo cambio di assetto delle figure bariche sullo scacchiere europeo, nel quale troveremo un nuovo protagonista costituito dall'anticiclone delle Azzorre previsto in fase di rinforzo sull'Europa occidentale. Questo anticiclone da un lato favorirà infiltrazioni d'aria fresca in arrivo dai quadranti settentrionali su Mediterraneo, un escamotage che contribuirà ad una diminuzione del quadro termico generale su valori gradevoli, dall'altro sfavorendo almeno per alcuni giorni, il passaggio di nuove perturbazioni in arrivo dai quadranti occidentali. A proposito di temperature, ecco la previsione Ensemble spaghetti del modello americano riferita alla regione Lombardia, nella quale possiamo vedere un calo delle temperature previsto dalla seconda metà della prossima settimana:

Lo sviluppo degli eventi riferito alla terza decade di agosto, mette in luce l'esordio delle primissime dinamiche atmosferiche caratteristiche di una stagione estiva che si avvia verso un graduale declino che si può intuire dalla difficoltà con cui masse d'aria roventi come quelle delle scorse settimane, riescono a spingersi verso le latitudini settentrionali, senza comunque raggiungere la stessa potenza raggiunta nelle ultime settimane.



Sintesi previsionale da sabato 17 a venerdì 23 agosto:



Sabato 17 e domenica 18 due giornate di tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Occasionali addensamenti di tipo cumuliforme durante il pomeriggio lungo i rilievi. Caldo moderato gradevole.



Lunedì 19 e martedì 20 aumenta di nuovo la probabilità di temporali lungo la dorsale alpina, con qualche sconfinamento nelle zone di pianura adiacenti. Soleggiato e di nuovo più caldo altrove.



Mercoledì 21 e giovedì 22 qualche temporale raggiunge le regioni del nord, soprattutto lungo Alpi, Prealpi e Valpadana. Bel tempo e caldo altrove.



Venerdì 23 ancora qualche temporale al nord, soleggiato altrove.