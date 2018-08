METEO A 7 GIORNI: sole e caldo sino a venerdì 24, poi si aprono le porte ad un cambiamento

L'estate mediterranea giunta alla sua parte conclusiva, ha ancora voglia di "mordere". Ce lo ricorda ogni giorno con le sue temperature elevate, generalmente superiori ai 30 gradi su diverse regioni, soprattutto al nord. Nonostante tutto, l'instabilità fatta di improvvisi e violenti temporali, non manca all'appello delle regioni meridionali, ove alle quote superiori troviamo ancora un disturbo d'aria leggermente più fresca che esalta i processi convettivi pomeridiani, con sviluppo di intensi cumulonembi sui rilievi. Questa situazione di instabilità sarà destinata adi interessare queste regioni almeno sino a domani, mercoledì 22 agosto e soltanto in un periodo successivo la distensione più convinta dell'anticiclone riporterà una condizione più stabile anche su questi settori.

Avvicinandoci al fine settimana, il nostro sguardo andrà rivolto ad ovest, dove una figura di bassa pressione si avvicinerà a grandi passi verso il nostro continente, portando con sè una mole considerevole di aria fredda al suo seguito. Dovrebbe raggiungere il nostro Paese tra sabato e domenica, guastando l'ultima festività di agosto su diverse regioni italiane. Ancora estremamente difficile capire DOVE i temporali legati all'ingresso dell'aria più fresca atlantica colpiranno maggiormente. Al momento regioni come Triveneto, Liguria, Toscana, Lazio, appaiono tra le più esposte ma questi dettagli andranno confermati con più sicurezza tra qualche giorno.

Senza dubbio andremo in contro ad una riduzione del quadro termico generale che, soprattutto al nord e sui versanti occidentali potrebbe risultare anche sensibile. Insomma una piccola battuta d'arresto all'estate mediterranea che avrà il merito di contenere ulteriori escalations della colonnina di mercurio nel periodo successivo (fine agosto), che si preannuncia più gradevole e ventilato.

Sintesi previsionale da mercoledì 22 a martedì 28 agosto:



Mercoledì 22 giornata di tempo estivo con possibili temporali lungo i rilievi, più estesi e probabili sull'arco alpino e l'Appennino meridionale. Caldo.



Giovedì 23 spunti temporaleschi su Alpi ed Appennino, soleggiato lungo le coste e le pianure. Caldo.



Venerdì 24 arrivano i primi temporali al nord e sulla Toscana. Bel tempo altrove. Caldo.



Sabato 25 seconda passata temporalesca al nord e su parte del centro, regge il tempo sulle regioni meridionali. Calo termico a partire dal nord.



Domenica 26 temporali al centro ed al nord, soprattutto sui versanti orientali. Qualche temporale anche al sud. Ventilato e calo termico.



Lunedì 27 e martedì 28 residua instabilità al sud e sui versanti orientali, tempo buono altrove. Temperature gradevoli.