Meteo a 7 giorni: sole e caldo protagonisti!

Per chi oggi si fosse messo alla lettura di MeteoLive solo adesso ricordiamo che la situazione non è mutata rispetto ai precedenti collegamenti: l'anticiclone è sempre in vantaggio smisurato sulle figure bariche antagoniste.



Insomma l'estate settembrina ha tutta l'intenzione di dominare la scena almeno sino alla metà della prossima settimana, respingendo con l'aiuto dell'alta pressione, gli attacchi dell'aria fredda di matrice artica e deviandola verso la Russia.



Ci godremo allora alcuni pomeriggi da piena estate, con i termometri che al centro, al sud e sulle isole potranno facilmente raggiungere e in qualche caso superare i 30°C.



Qualche spiffero d'aria fresca potrebbe infilarsi dalla porta della Bora nei bassi strati al nord tra il week-end e l'inizio della prossima settimana, ma solo il modello americano spinge per questa ipotesi, mentre quello europeo non la contempla nemmeno, lasciando all'anticiclone la classica "carta bianca".



Se qualche cambiamento vi sarà, come sovente accaduto anche in passato, questo potrà farsi largo durante la terza decade di settembre, o addirittura con il debutto di ottobre.



E' vero che poi quando arrivano le piogge possono anche riversare cascate d'acqua, ma questo avviene perché ormai alle condizioni perturbate sono concesse ben poche apparizioni e trovando un mare più caldo della norma, si esaltano scaricando in un giorno anche la quantità di precipitazioni che dovrebbe cadere in un mese.



Del resto non scopriamo nulla di nuovo sotto il sole: questo clima va accettato con tutte le sue nuove caratteristiche.



SINTESI PREVISIONALE sino a MERCOLEDI 18 SETTEMBRE:

Per tutto il periodo in oggetto tempo sostanzialmente buono su tutte le regioni. Le temperature più elevate si registreranno al centro, al sud e sulla Sardegna, un po' di disagio da caldo si avvertirà nelle ore pomeridiane anche sulla Valpadana, dove comunque i valori almeno a lunedì risulteranno inferiori al resto del Paese.

Caldo moderato anche nei fondovalle alpini, su Francia e Paesi del centro Europa. Sarà un periodo ideale per pic-nic, week-end al mare o sui monti, grigliate all'aperto, passeggiate in riva al lago.