Meteo a 7 giorni: si prepara una doppia TEMPESTA

La tempesta del 27 ottobre 2018 era risultata estrema, provocando una strage di alberi pazzesca, ma era risultata isolata nel contesto di un autunno che poi ha fatto poco parlare di sé.

Quest'anno invece gli episodi perturbati da metà ottobre ad oggi sono risultati molto frequenti e in qualche caso accompagnati da piogge abbondanti su diverse regioni, altre invece ne sono state risparmiate come ad esempio quelle del medio Adriatico.



Ora le grandi saccature atlantiche proveranno a coinvolgere tutta l'Italia con i prossimi due affondi, che genereranno altrettanti minimi depressionari al suolo, che questa volta non risparmieranno nessuno, Piemonte e medio Adriatico compresi e sarà ancora MALTEMPO VERO.



La prima depressione, che prenderà corpo domenica 10 e persisterà sino a mercoledì 13, colpirà soprattutto centro, sud e regioni di nord, dando vita ad un martedì 12 da NUBIFRAGI violenti sul meridione e su Marche ed Abruzzo.



La seconda pare deputata a trasformarsi in una sorta di TEMPESTA mediterranea, che colpirà quasi tutto il Paese, ma che potrebbe creare anche danni per il vento forte al nord e al centro.



Addirittura il modello americano vede il vortice di 982hPa attraversare la Valpadana nella giornata di venerdì e valicare le Alpi nella notte su sabato. Davvero si presenterà in questi termini? Forse il modello calca un po' troppo la mano, ma la previsione di forte maltempo è condivisa praticamente da tutti i modelli.



Osserviamo allora la prima depressione nella posizione in cui è attesa per martedì 12 novembre:

Ed ecco la seconda, anche più temibile perché accompagnata da geopotenziali molto più bassi e dunque da aria decisamente più fredda in quota nella posizione in cui è prevista venerdì 15 alle 13:

SINTESI PREVISIONALE sino a venerdì 16 novembre:

sabato 9 novembre: migliora al nord, salvo rovesci su levante ligure ed estremo nord-est, instabile, a tratti perturbato al centro e al sud, con piogge più intense lungo il versante tirrenico e sul meridione. Clima fresco.



domenica 10 novembre: peggiora su Sardegna, coste del Tirreno sino alla Campania, Liguria con piogge e temporali, nubi irregolari altrove ma con scarso rischio di fenomeni. Temperature quasi stazionarie.



lunedì 11 e martedì 12 novembre: maltempo al centro e al sud con piogge anche intense a tratti e possibili NUBIFRAGI sul meridione nella mattinata di martedì, in trasferimento sul medio Adriatico. Al nord asciutto e qualche schiarita. Nella serata di martedì peggiora anche al nord-est e sull'Emilia-Romagna con piogge sparse.

mercoledì 13 novembre: instabile su tutto il Paese con piogge sparse possibili ovunque in un contesto di grande variabilità. Temperature nel complesso prossime alla norma.



giovedì 14 novembre: tendenza a generale peggioramento nel corso della giornata con molte nubi ovunque e precipitazioni soprattutto al nord e lungo il Tirreno causa l'avvicinamento di una nuova figura di bassa pressione. In serata piogge battenti al nord, sulle centrali tirreniche e sulla Campania, neve sulle Alpi oltre i 1200m circ.

venerdì 15 novembre: diffuso maltempo su quasi tutto il Paese, escluso l'estremo sud. Piogge battenti e temporali al nord e al centro, neve sulle Alpi oltre gli 800-1000m, molto vento, anche tempestoso sulle coste del nord e del centro. Temperature in calo.