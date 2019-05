Meteo a 7 giorni: segnali estivi sempre piÃ¹ evidenti...

Sabato 1 giugno partirà ufficialmente l'estate meteorologica, in attesa di quella astronomica che diverrà realtà 20 giorni dopo. Dopo un maggio molto instabile, più freddo del normale e con la neve a quote insolite nella sua fase iniziale, giugno potrebbe esordire con condizioni meteoclimatiche migliori.

L'alta pressione delle Azzorre proverà a distendersi verso levante durante il prossimo fine settimana; non si tratterà di un'invasione tenace, tuttavia il sole e il caldo non dovrebbero mancare su diverse regioni.

Prima che ciò avvenga, ci aspettano altre giornate all'insegna dell'instablità e del clima fresco su molte zone della nostre Penisola.

La previsione simbolica per la giornata di martedi 28 maggio si commenta quasi da sola...

Saranno ancora molte le regioni a subire le "angherie" di Giove Pluvio; oltre alle piogge, saranno presenti rovesci temporaleschi specie in serata al nord, dove non saranno escluse occasionali grandinate.

Migliorà la situazione sulle Isole e al meridione, dove il sole sarà maggiormente presente rispetto alle ultime 36-48 ore.

I capricci dell'atmosfera si faranno notare in Italia anche nelle giornate di mercoledi 29 e giovedi 30 maggio, con maggiore insistenza al nord-est e nelle aree interne dell'Italia centrale durante il pomeriggio. Ecco l'analisi sinottica attesa per giovedi 30 maggio:

L'alta pressione delle Azzorre (sulla sinistra della mappa) inizierà a spingere verso levante, anche se l'Italia resterà sotto condizioni di variabilità dettata da correnti settentrionali piuttosto fresche.

Le regioni centrali, il nord-est e a seguire anche parte del sud resteranno ancora a rischio piogge e temporali specie nelle aree interne e nel pomeriggio. Maggiori schiarite si avranno invece sui settori di ponente e sulla Sardegna, dove sarà palese anche un certo aumento delle temperature.

Nel fine settimana, la spinta dell'alta pressione atlantica verso levante risulterà più efficace: ecco la situazione prevista per domenica 2 giugno:

Lo slancio dell'alta pressione atlantica riuscirà a portare l'estate sulla Penisola Iberica e sulla Francia; in Italia le regiorni settentrionali, i settori di ponente e la Sardegna verranno abbracciati da condizioni in prevalenza stabili e calde.

Qualche incertezza agirà ancora sui settori orientali, nelle aree interne e al sud dove residue correnti settentrionali potrebbero determinare qualche rovescio o temporale specie nel pomeriggio.

Successivamente, l'alta pressione riuscirà ad impadronirsi dell'Italia o il suo slancio verrà stroncato dall'ennesima perturbazione? Per tutte le delucidazioni del caso leggete la rubrica Fantameteo; per il momento ecco la tendenza del tempo in Italia per i prossimi sette giorni.

Martedi 28 maggio: molto instabile al nord, sulla Toscana e nelle aree interne del centro specie tra pomeriggio e sera con temporali localmente forti. Tempo in miglioramento su Sicilia, Sardegna e al sud con schiarite e basso rischio di pioggia.

Mercoledi 29 e giovedi 30 maggio: instabile al nord-est, al centro e nelle aree interne del sud con rischio di piogge e temporali sparsi alternati a schiarite. Tempo migliore sulle altre regioni, con schiarite anche ampie.

Venerdi 31 maggio: un po' instabile lungo il versante adriatico, i settori interni e il meridione con qualche temporale nel pomeriggio, per il resto tempo in larga parte soleggiato.

Domenica 1 e lunedi 2 giugno: bel tempo quasi ovunque. Qualche tenporale nelle aree interne del centro e del sud nel pomeriggio, temperature in aumento.

