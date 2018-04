Meteo a 7 giorni: seconda settimana di aprile con l'ombrello a portata di mano...

La prima parte della settimana, indicativamente fino alla giornata di giovedì 12 aprile, verrà governata da una vasta circolazione depressionaria che abbraccerà l'Europa centro-occidentale e parte dell'Italia (segnatamente il nord e la Toscana).

Su queste regioni si rinnoveranno condizioni di maltempo alternate ovviamente ad opportune pause.

La giornata peggiore per il settentrione (specie per il nord-ovest) sarà mercoledi 11 quando le piogge potrebbero essere anche intense. Abbondanti nevicate cadranno sulle Alpi a quote non troppo elevate sui settori più occidentali.

Le regioni meridionali e parte delle centrali (segnatamente il versante adriatico) resteranno ai margini del tutto e verranno ripetutamente interessate da richiami caldi provenienti dal nord Africa con fenomeni più scarsi, se non del tutto assenti.

La situazione inizierà a cambiare nella giornata di venerdì 13 aprile (seconda mappa).

La depressione responsabile del maltempo al settentrione tenderà ad arretrare verso l'Atlantico. Sull'Italia, in un primo tempo, si ergerà una flebile zona di alta pressione che sarà in grado di determinare bel tempo e temperature assai gradevoli specie al centro e al sud.

Il tempo migliorerà anche al nord, fatta eccezione per gli ultimi rovesci sul nord-ovest, in via di attenuazione. Temperature sempre miti e gradevoli da nord a sud.

Arriveremo al terzo fine settimana di aprile con una situazione diversa sull'Italia. Dopo un venerdì e un sabato discreti, tra domenica 15 e lunedi 16 aprile una nuova figura di maltempo interesserà l'Italia, questa volta in maniera più diretta il centro-sud (terza mappa).

Una sorta di "par condicio meteorologica" con le precipitazioni che si accaniranno soprattutto lungo il versante adriatico e al meridione, lasciando il settentrione e l'alto Tirreno ai margini (dopo tanta pioggia).

Se volete delucidazioni sul tempo a lungo termine leggete la rubrica "Fantameteo"; per il momento ecco la tendenza del tempo per i prossimi 15 giorni in Italia.

Martedi 10 aprile: rovesci al nord-ovest, specie sulla Liguria, con neve sulle Alpi sopra i 1400-1500 metri. In giornata i fenomeni si sposteranno verso il nord-est, la Toscana e il nord della Sardegna, mentre sul nord-ovest si avrà un temporaneo miglioramento, altrove nubi sparse e tempo asciutto, fresco al nord, molto mite al centro e al sud.

Tra mercoledi 11 e giovedì 12 aprile condizioni di maltempo al nord (specie al nord-ovest) con piogge anche intense e nevicate sopra i 900-1200 metri. Rovesci anche al nord-est, sulla Toscana, l'Umbria, l'alto Lazio e la Sardegna settentrionale; sul resto d'Italia nubi sparse e tempo asciutto fino a sera.

Venerdì 13 aprile: ancora rovesci al nord-ovest in attenuazione, bel tempo e molto mite altrove.

Sabato 14 aprile tempo discreto quasi ovunque con belle schiarite e basso rischio di pioggia.

Tra domenica 15 e lunedi 16 aprile maltempo al sud e sul medio Adriatico con piogge e temporali, variabilità con precipitazioni scarse altrove.