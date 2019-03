Meteo a 7 giorni: scendono le quotazioni per la PIOGGIA al NORD...

La veloce perturbazione a carattere freddo che ha attraversato l'Italia negli ultimi giorni, ultimerà il suo passaggio nella giornata di domani, giovedi 28 marzo, portando qualche pioggia sulle estreme regioni meridionali:

Lucania, Calabria, parte della Puglia e la Sicilia settentrionale avranno ancora qualche pioggia al mattino, che tenderà comunque ad attenuarsi nell'arco della giornata. Sulle restanti regioni la pressione tenderà ad aumentare, facendo piazza pulita di nubi e piogge a parte qualche residuo addensamento in Abruzzo e sulla Sardegna senza conseguenze.

Tra venerdi 29 e domenica 31 marzo la riscossa del sole e del bel tempo si estenderà a tutta l'Italia, garantendo tre giornate di stabilità quasi assoluta con calo del vento e temperature gradevoli.

Il fine settimana, di conseguenza, sarà stabile, soleggiato e mite su tutta l'Italia. Ecco uno spaccato della previsione per domenica 31 marzo:

La mappa della nuvolosità prevista per la giornata festiva mostra un'Italia quasi interamente sgombra da nubi significative. Qualche velatura potrebbe arrivare nel pomeriggio sulla Sardegna, unitamente ad un po' di nubi sulle Alpi ed i settori ionici, senza conseguenze.

Cosa succederà in seguito? Fino alla giornata di ieri sembrava probabile la formazione di una saccatura al centro del Mediterraneo a metà della settimana prossima, che avrebbe dispensato alcune precipitazioni anche nelle zone più duramente colpite dalla siccità.

Oggi, le quotazioni di questo cambiamento sono un po' in calo, a causa soprattutto del modello americano che si ostina a snobbare il tutto. Altre elaborazioni (ad esempio il modello canadese ed europeo) sono però ancora possibiliste circa l'arrivo di una bella innaffiata un po' su tutta l'Italia. A tal proposito (e per avere ulteriori informazioni a riguardo) si legga questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/obbiettivo-pioggia-al-nord-ce-la-faremo-la-settimana-prossima-/78227/.

In questa sede ci limiteremo a mostrare la probabilità di pioggia imbastita questo pomeriggio dal modello americano per mercoledi 3 aprile. Ricordiamo che la media in questione è ricavata dalle 20 corse alternative che compongono il modello medesimo:

A parte una probabilità media di pioggia (o neve) sulle Alpi per la giornata suddetta, sul resto del nord e del centro la probabilità di pioggia (ad oggi) si prevede bassa o molto bassa, così come su gran parte del centro-sud peninsulare.

Una probabilità di pioggia media o medio-alta potrebbe restare confinata alle basse latitudini del Mediterraneo e sulle Isole (Sicilia in primis), ma avremo modo di riparlarne.

SINTESI PREVISIONALE FINO A GIOVEDI 4 APRILE:

Giovedi 28 marzo: bello al nord e al centro, piogge residue all'estremo sud, ma con tendenza a miglioramento, ventoso ancora al centro e al sud.

Da venerdi 29 a domenica 31 marzo: bel tempo ovunque e temperature gradevoli.

Lunedi 1 e martedi 2 aprile nubi sulle Alpi e sulle Isole con qualche precipitazione, bel tempo altrove.

Tra mercoledi 3 e giovedi 4 aprile è probabile un maggiore coinvolgimento del centro e del nord da parte delle piogge, ma la previsione odierna come abbiamo appurato, non gode di troppi consensi (40-45%)