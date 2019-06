METEO A 7 GIORNI: ritorno graduale verso temperature più "umane" dalla prossima settimana

Il caldo estivo portato dall'anticiclone africano sta raggiungendo proprio in questo momento la fase di massima intensità, sulle regioni settentrionali italiane si registrano valori molto elevati, record di temperatura che vengono varcati soprattutto in quota, i radiosondaggi segnalano valori fino a +27°C alla quota di 1600 m. È una situazione estrema di caldo che ha portato la colonnina di mercurio a varcare i +40°C soprattutto nel sud della Francia. Viene inoltre favorito un quadro termico generale particolarmente elevato durante le ore notturne, laddove la colonnina di mercurio a fatica riesce a scendere sotto la soglia dei +30°C. Con l'arrivo di domani, venerdì 28 giugno, una circolazione di aria meno calda in arrivo dai quadranti nord-orientali, favorirà una flessione del quadro tempo generale soprattutto il nord a partire dalle ore serali. Ecco la previsione delle temperature riferita a venerdì sera sull'Italia:

Volgendo lo sguardo al tempo previsto nei prossimi giorni, emerge finalmente un quadro più rassicurante, gli anticicloni continueranno a risultare i protagonisti indiscussi della scena alle latitudini del Mediterraneo, tuttavia la bolla d'aria rovente africana subirà una graduale attenuazione che sarà favorita da un passaggio di consegne tra anticiclone africano è l'anticiclone delle Azzorre. Uno scambio di battute tra due colossi anticiclonici che favorirà l'arrivo di qualche temporale in più soprattutto lungo i rilievi nel corso della prossima settimana.

Queste manifestazioni di instabilità interessare con maggiore facilità l'arco alpino e i rilievi appenninici durante le ore pomeridiane. Le giornate in cui i temporali potrebbero risultare più probabili, includeranno martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 luglio. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per mercoledì 3 luglio:

Come detto, da segnalare l'andamento generale delle temperature che risentirà del ritiro della parte africana dell'anticiclone verso latitudini più meridionali. Con l'attenuarsi dell'onda calda subtropicale africana, il quadro termico generale sarà caratterizzato da una flessione di alcuni gradi rispetto ai valori che si stanno registrando in queste ore, con un probabile passaggio da condizioni di caldo secco a condizioni di caldo umido. Il profilo generale delle temperature segnerà un graduale rientro nella norma del periodo, con i massimi più elevati al sud. Ecco la previsione del modello americano riferita a venerdì 5 luglio:

Sintesi previsionale da venerdì 28 a giovedì 4 luglio:

Venerdì 28 ventilazione meno calda nord-orientale allenta la morsa del grande caldo sulle regioni del nord est e lungo i versanti alto adriatici. Sereno e caldo al centro ed al sud. Qualche temporale possibile sui rilievi.

Sabato 29 e domenica 30 giornate di tempo estivo con temperature elevate ma senza i picchi raggiunti in queste ore. Qualche temporale possibile sui rilievi.

Nel corso della prossima settimana le condizioni atmosferiche risulteranno ancora piuttosto calde, con un passaggio di consegne tra una condizione di caldo torrido ad una di caldo umido. Si accentua attività temporalesca pomeridiana sui rilievi soprattutto mercoledì e giovedì.