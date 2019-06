Meteo a 7 giorni: rischio intensi temporali al nord tra lunedÃ¬ e martedÃ¬

Una circolazione di aria più calda dalle origini subtropicali prende vigore proprio in queste ore sul bacino centrale del Mediterraneo. Questo rialzo delle temperature poggia radici nella forte e per certi versi anomala attività delle depressioni sull'Europa occidentale, ancora alimentate da aria discretamente fredda per il periodo. A risentire di questo anticiclone saranno nel fine settimana soprattutto le regioni del centro e del sud, laddove nelle zone interne e lontane dal mare saranno possibili picchi di calura sino a +35 gradi e forse anche oltre. L'onda anticiclonica avrà effetti anche sul quadro termico generale previsto al nord, con temperature elevate tra sabato e lunedì soprattutto nel nord-est. Ecco la previsione delle temperature riferita a domenica 9 giugno:

L'azione depressionaria sull'ovest europeo farà molta fatica a progredire verso l'Europa centrale ma ad ogni modo, una circolazione di bassa pressione disposta nel modo in cui viene vista attualmente dai modelli, cln molta probabilità avrà anvora delle ripercussioni sul tempo previsto sulle regioni settentrionali che più di tutte le altre si giocano le maggiori probabilità di temporale. A questo proposito, "sorvegliate speciali" restano le giornate di lunedì 10 e martedì 11 giugno. Ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano e riferita a lunedì 10 giugno:

Lo sviluppo successivo degli eventi ancora di difficile interpretazione, a lungo andare potrebbe portare una flessione della temperatura soprattutto sulle regioni settentrionali, con qualche episodio di instabilità in vista anche per il centro Italia.

Sintesi previsionale da sabato 8 a venerdì 14:

Sabato 8 e domenica 9 saranno due giornate ed assolate al centro ed al sud. Picchi termici elevati nelle zone interne, mentre lungo le coste i valori grazie alle brezze risulteranno più gradevoli. Addensamenti nuvolosi lungo le Alpi con temporali occasionali.

Lunedì 10 e martedì 11 aumenta il rischio di temporali sulle regioni del nord, qualcuno di questi potrebbe risultare anche intenso. Bel tempo al centro ed al sud con temperature elevate.

Mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno la circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale compierà dei passi verso l'Italia, al nord il tempo risulterà più fresco e ventoso con annuvolamenti ed occasionali temporali. Nubi di passaggio anche al centro, soleggiato e caldo al sud.