Meteo a 7 giorni: rischi ALLUVIONALI sul nord-ovest, poi variabilitÃ ?

Prima di addentrarci nei meandri dell'evoluzione meteorologica futura, ci pare doveroso farvi vedere gli accumuli piovosi previsti sull'Italia nei prossimi sei giorni:

Come anticipato, la mappa tiene conto degli accumuli previsti in Italia fino a giovedi 28 novembre; la pioggia che vedete segnata sul nord-ovest e all'estremo sud potrebbe cadere tutta nel prossimo week-end e parte della giornata di lunedi.

Ci rendiamo quindi conto che queste due aree (in particolare il settore nord-occidentale italiano) potrebbero avere problemi di dissesto idrogeologico anche per via delle piogge già cadute e per la fusione del manto nevoso in quota, ovviamente riferito al nord-ovest.

La seconda mappa mostra invece la previsione in simboli per la giornata di sabato 23 novembre:

Piogge molto intense, anche a carattere di rovescio i temporale, impegneranno la Liguria centro-occidentale e le zone pedemontane del Piemonte, oltre alla bassa Val d'Aosta. In queste aree citate ci potrebbero essere alcune criticità.

Piogge anche sulla Sardegna e sul medio-alto Tirreno, per il resto tempo asciutto e molto mite stante i venti di Scirocco.

Domenica, la madesima perturbazione smetterà molto lentamente di tormentare il nord-ovest e si dirigerà alla volta dell'estremo sud. Qui darà luogo a fenomeni anche intensi specie sul Golfo di Taranto, la Calabria Ionica e la parte meridionale della Puglia.

A partire da lunedi 25 novembre, dopo le ultime piogge al meridione in attenuazione, il tempo assumerà spiccate condizioni di variabilità associate a temperature molto miti.

Il quadro barico sarà dettato da un flusso di correnti occidentali che trasporteranno sisrtemi perturbati verso l'Europa centrale. Anche l'Italia verrà interessata con passaggi frontali molto veloci che porteranno piogge soprattutto al nord e sul Tirreno.

Ecco la mappa riferita alla giornata di mercoledi 27 novembre:

Le frecce rosse indicano il flusso mite occidentale sopra menzionato. Come vedete, le regioni settentrionali e il Tirreno risulteranno esposte a questo tipo di circolazione con piogge sparse e nevicate sulle Alpi a quote elevate.

Resteranno invece all'asciutto le regioni del versante adriatico e il Meridione (ad eccezione della Campania).

SINTESI PREVISIONALE FINO A VENERDI 29 NOVEMBRE

Sabato 23 novembre: tempo perturbato al nord-ovest con piogge intense e temporali, piogge anche sul medio-alto Tirreno e la Sardegna, asciutto altrove. Molto mite per forti venti di Scirocco.

Domenica 24 novembre; ancora piogge al nord-ovest in attenuazione nell'arco della giornata; piogge in intensificazione su Calabria Ionica, Lucania e Puglia con rovesci e temporali; più sporadiche le piogge sul resto d'Italia. Sempre abbastanza mite ovunque.

Lunedi 25 novembre: ultime piogge al meridione in attenuazione, tempo abbastanza buono altrove. Mite ovunque.

Martedi 26 novembre: bel tempo ovunque, ma peggiora al nord e sulla Toscana in giornata con piogge. Mite su tutta l'Italia.

Tra mercoledi 27 e venerdi 29 novembre condizioni di variabilità con schiarite e qualche pioggia al nord e sul Tirreno, neve a quote elevate e clima molto mite.

